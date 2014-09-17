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Dünya

'Kürdistan güzeli' güzellik yarışmasına katılıyor

Dünyada savaşların son bulması ve barış mesajı vermek adına ilk kez Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan yarışmaya, Kürdistan'ı temsilen Kuzey Irak'ta yaşayan Daliya Rebwar katılacak

17 Eylül 2014 13:11

16 Eylül ve 7 Ekim arasında 150 ülkenin katılımıyla yapılacak güzellik yarışmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Kuzey Irak'ta yaşayan Daliya Rebwar adlı genç kadın 'Kürdistan'ı temsilen yarışmaya katılacak.

Karşı'da yer alan habere göre, dünyada savaşların son bulması ve barış mesajı vermek adına ilk kez Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan yarışmaya katılacak olan Daliya Rebwar, yaptığı açıklamada “Dünyada savaşların durdurulması için barış mesajı verilen bu yarışma Kürdistan için çok önemli. Çünkü Kürdistan şu an 2 milyondan fazla savaş mağduru mülteciye sığınak olmuş durumda. Ayrıca Kürdistan Peşmergesi şu an IŞİD’le savaşıyor. Yarışmaya katılımımla Kürdistan’ın bu canlı fotoğrafını Tayland ve dünyaya gösterebilirim” dedi

Yarışmacılar, Tayland’ı yakından tanımak için ülkenin bazı tarihi kentlerini de gezecek.

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