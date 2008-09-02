Kürdistan forması gerginliği

İran'ın Urmiye kentinde düzenlenen, 5 ülkeden iller karması takımların katıldığı futbol turnuvasında Erbil takımının 'Kürdistan' yazılı ve armalı formayla Türk takımına karşı oynamak istemesi gerginlik yarattı.



Erzurum sahaya çıkmayı reddetti



Iraklı kulüp yöneticilerine rest çeken Erzurum karmasının Teknik Direktörü Aydın Özyıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar'ın talimatıyla takımı Irak maçına çıkarmadı ve ikinciliğe razı oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, "Turnuvada birinci de olabilirdik. Ay- yıldızlı formamızı gören Iraklılar, Kürdistan yazılı formayla maça çıkmak istemişler. Biz de böyle bir şeye izin vermedik. Bir Türk takımının Kürdistan formalı hiçbir takımla müsabaka yapması söz konusu olamaz" dedi.



Urmiye Spor Müdürlüğü tarafından 24- 29 Ağustos'ta İran, Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Nahçıvan'dan 5 takımın katıldığı futbol turnuvası düzenlendi. Türkiye'yi Erzurum, İran'ı Urumiye, Azerbaycan'ı Bakü, Irak'ı Erbil ve Nahçıvan'ı da Nahcivan kenti karmaları temsil etti.



Bölgesel futbol turnuvasının ilk günü yapılan toplantıda kuralar çekildi, katılacak futbolcu, teknik direktörler listesi çıkarıldı. Bu arada turnuvaya katılacak futbol takımlarının giyeceği formalar da bu toplantıda ele alındı. Türkiye'yi temsil eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 21 kişilik karma futbol takımının ay yıldızlı kırmızı- beyaz renkli formlarla maçları oynayacağı belirtildi. Bunun üzerine Irak takımının, üzerinde 'Kürdistan' yazılı ve armalı formayla maçlarını oynayacağı bildirildi. Erbil takımı, Bakü ile oynadığı maça 'Kürdistan' formasıyla çıktı ama tepkilerin artması üzerine bir daha bu formaları giymedi.



Teknik Direktör Aydın Özyıldırım, antrenör Ersin Dizlek yönetimindeki Erzurum karması ilk maçında Nahcivan'ı 5- 0 yendi. Dadaşlar, ikinci maçlarında ise Bakü karmasını 6- 0'la geçti. Şampiyonluk yolunda önemli başarı elde eden Erzurum karması, İran'ın Urumiye takımı ile de 1- 1 berabere kaldı. Kürdistan forması giydiği için Erbil maçına çıkmayan Erzurum karması, turnuvada ikincilik elde etti. Erbil takımı ise Nahcivan'ı 3- 0 yendi, Bakü'yle 1- 1 berabere kaldı, Urmiye'ye 2- 1 yenildi. Şampiyon olan Urmiye ise Nahcivan'ı 5- 0, Bakü'yü 4- 1, Erbil'i 2- 1'lik sonuçlarla geçti ve Erzurum'la 1- 1 kalarak puanları paylaştı.



Namağlup ikincilik



Teknik Direktör Aydın Özyıldırım, turnuvada başarılı bir sonuç elde ettiklerini belirtirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, şöyle konuştu: "Turnuvada derece yapmamız çok önemli değil. Biz belki orada birinci de olabilirdik. Ay- yıldızlı formamızı gören Iraklılar, Kürdistan yazılı formayla maça çıkmak istemişler. Iraklı yöneticilerin yaklaşımı ve Kürdistan yazılı formada ısrar etmeleri üzerine Erbil maçına çıkmadık. Beni Urumiye'den aradılar ve durumu anlattılar. 'Kesinlikle oynamayın' dedim. Sanıyorum bizim bu tepkimizden sonra da Iraklılar diğer maçlara normal formalarıyla çıkmışlar. Biz böyle birşeye izin vermedik. Bir Türk takımının Kürdistan formalı takımla müsabaka yapması söz konusu değildir. Biz orada Azerbaycan, Nahcivan ve İran'la oynayarak namağlup ikinci olduk."



