‘Kürdistan Demokrat Partisi’ne izin çıkmadı

İçişleri Bakanlığı, Kürdistan Demokrat Partisi ismiyle kurulmak istenen partinin kuruluş dilekçesini kabul etmedi.

Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın olarak Türkiye'de aynı isimle kurulmak istenen partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'nın kabul etmediği bildirildi.

Eylül ayında referanduma gitme kararı alan ve Türkiye'den tepki çeken Barzani'ye yakınlığı ile bilinen partinin kuruluş çalışmaları bir süredir devam ediyordu.

Kurulması durumunda HDP'ye alternatif olabileceği yorumları yapılan KDP'nin ismindeki "Kürdistan" ifadesi bazı kesimlerde rahatsızlık yaratmıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kurucular Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, siyasi partilerin kuruluşunda talep edilen belgelerin oluşturduğu 24 klasör ve başvuru dilekçesiyle 11 Temmuz Salı günü İçişleri Bakanlığı'na gittikleri belirtilerek, şöyle denildi:

"Bakanlık girişinde güvenlik ile ilgili kayıtlar yapıldıktan sonra KDP kuruluş dilekçesini ve ilgili bilgi ve belgeleri yetkili makama iletmek istediğimizi belirttik. Bakanlık ile güvenlik birimi arasında sürdürülen görüşmeler sonrası 'yetkili makamın başvuru dilekçemizi ve evrakları alacak durumda olmadığı' iletildi. Tüm ısrarlarımıza rağmen evraklarımızı yetkili makama teslim etmek için İçişleri Bakanlık binasına bile alınmadık."

Açıklamada ertesi gün yapılan girişimden de sonuç alınamadığı kaydedildi.

Kurul açıklamasını, "Tüm çabalarımıza rağmen İçişleri Bakanlığı yetkili makamı başvuru dilekçemizi hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmedi" diye sürdürdü.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partiler, kanunda belirtilen belgelerin, İçişleri Bakanlığı'na verilmesiyle tüzel kişilik kazanıyor.