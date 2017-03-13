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Kürdistan Demokrat Partisi Birlik İnsiyatifi: Referandumda "Evet" diyeceğiz

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen insiyatif, referandum kararını açıkladı

13 Mart 2017 21:06

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) il ve ilçe başkanları, 16 Nisan'da yapılacak referandum kararını açıkladı. KDP Birlik İnsiyatifi Sözcüsü Ahmet Acar, parti olarak referandumda “Evet” oyu kullanacaklarını söyledi.

Mardin'de yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Biz KDP Birlik İnsiyatifi olarak, terör ve şiddet olayları ile insanların canlarına ve mallarına kasteden kaos ve iç savaş ittifakının karşısında olduğumuzu, bu nedenle de 'Başkanlık sistemini' öneren anayasa değişiklik paketine referandumda 'Evet' oyu kullanarak destek vereceğimizi kamuoyu ile huzurunuzda paylaşıyoruz.”

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