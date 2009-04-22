'Kürdistan demek ifade özgürlüğü'

Gebze’de düzenlenen bir panelde Kürdistan sözcüğünü kullandığı için yargılanan Eren Keskin beraat etti.



Gebze’de düzenlenen bir panelde “Kürdistan” sözcüğünü kullandığı için yargılan eski İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi Başkanı, Avukat Eren Keskin beraat etti. Mahkeme, Eren'in konuşmasını fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.



6 Ağustos 2007'de Gebze’de düzenlenen bir panelde “Devlet Kaynaklı Cinsel şiddet” konusunda yaptığı konuşmada, “Kürdistan” kavramını kullandığı ve yine aynı konuşmada “hiçbir asker ve polise tecavüzden ceza verecek yüreklilikte bir hakim tanımıyorum” dediği gerekçesiyle TCK'nın 216. maddesi gereğince hakkında dava açılan avukat Eren Keskin'in yargılanmasına devam edildi.



Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada savunma yapan Avukat Eren Keskin "Kürdistan" kelimesinin suç olmadığını söyledi. Esas hakkında mütaalasını veren Savcı, Keskin'in ifadelerini fikir özgürlüğü kapsamımda değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beraatini istedi. İddia makamının talebini değerlendiren mahkeme, Keskin'in beraatine karar verdi.



‘Fikir açıklaması’



Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi Keskin'in konuşmasını fikir açıklaması olarak değerlendirirken; Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi, “Türkiye ve Kürdistan devlet kaynaklı cinsel şiddete fail sayısı olarak bakacak olursak askerler çoğunluktadır; çok olmasının nedeni de Kürdistan da yaşanan savaştır” dediği için Eren Keskin’i “kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla mahkum etmişti. İlk olumlu adımı Muş Bulanık Cumhuriyet başsavcılığı atmıştı. Savcılık “Kürdistan” ifadesini “kabul edilebilir olmasa da düşünce açıklamaktan ibaret olduğuna” karar vermiş ve Keskin hakkında dava açılmamasına karar vermişti.



‘Yargıtay kararı olmalı’



Mahkeme kararını gazetemize değerlendiren Eren Keskin, ''Daha önce de 'Kürdistan' sözcüğünden ceza almıştım. Mahkemeler arasında bir birlik yok. Bu konuda Yargıtay kararının olması gerekiyor'' dedi.

