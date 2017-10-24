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Dünya
Deutsche Welle

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu seçimleri erteledi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimlerin, sekiz ay ertelenmesine karar verdi.

24 Ekim 2017 18:28

Erbil'de toplanan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve genel seçimleri sekiz ay erteleme kararı aldı.

Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Rudaw internet sitesine göre seçimlerin ertelenmesinin görüşüldüğü oturuma 111 parlamenterden 68'i katıldı.

Haberde iki seçimin de ertelenmesini öngören tasarıya 60 parlamenterin "Evet" sekiz parlamenterin ise "Hayır" oyu verdiği belirtildi.

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed dün yaptığı açıklamada, başkanlık seçimleri ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 1 Kasım'da yapılmayacağını açıklamıştı. Hendren Muhammed, seçimleri erteleme kararına gerekçe olarak partilerin aday göstermemiş olmasını göstermişti.

IKBY'nin bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat'taki merkezi hükümetle IKBY arasında gerginlik tırmanmıştı. Bağdat yönetimi peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere geçen hafta başında bir operasyon başlatmıştı.

Operasyonda Kerkük vilayetinin tamamı ele geçirilmişti. Muhalefetteki Goran Hareketi, IKBY lideri Mesud Barzani'nin istifa etmesini talep ediyor.

DPA, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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