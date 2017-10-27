"Kurdaki yükseliş, 'Merkez Bankası faiz artırsın' hikâyesi değil"

ABD ile yaşanan vize gerilimi, jeopolitik riskler, Fed'den faiz artış beklentileriyle kuvvetlenen Dolar/Türk Lirası dün akşam ABD'de bütçe tasarısının onaylanmasıyla yükselişini sürdürüyor. Dolar dünkü 3.83 hareketinden sonra bugün 3.84'e kadar yükseldi.

Kurdaki sert yükselişi Bloomberg HT'ye değerlendiren Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Gizem Öztok Altınsaç, “Eskiden gelişen ülkelerden çıkış vardı, 'Merkez Bankası faiz artırsın' hikâyesi vardı. Bu hareket, 'Merkez faiz artırsın' hikâyesinden başka bir hikâye. Kurun değer kaybetmesini gerektiren makro iktisadi gelişmeler var fakat bu son hareketin oluş şekli güzel değil, devamı gelebilir" diye konuştu.

Altınsaç, Türk Lirası’nın sepet bazında bu kadar değer kaybetmeyi makro ekonomik açıdan hak etmediğini belirtti.

"3.85 önemli bir eşik"

Stratejist Cüneyt Paksoy ise ABD tahvil faizlerinde yükselişin, gelişen ülkelerde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Kurda 3.85'in önemli bir eşik olduğunu belirten Paksoy, "Devamında tüm zamanların rekoru karşılayabilir. Tekrar normalleşme için 3.75 ve 3.70'in altında hareket bekleyeceğiz" dedi.