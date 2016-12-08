Kurdaki sert düşüş sonrası beklentiler ne yönde?

Uzmanlar geçen hafta rekor yüksek seviyelere çıkan, ardından sert düşüş kaydeden Dolar/TL'de kısa ve uzun vadeli beklentilerini anlattı.



İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Beste Naz Köksal Bloomberg HT.com'a, "Dolar sat" kampanyasının yaygınlaşmasıyla beraber daha büyük montanlara ulaşan dolar satışı ve gelişen ülke para birimlerinin pozitife geçmesinin TL’yi olumlu etkilediğini söyledi.



Yastık altı altın ve dolarların ekonomiye kazandırılması çabalarının bir benzerinin daha öncesinde Güney Kore’de 1997 krizinde görüldüğünü hatırlatan Köksal, "Ocak 1998'te Güney Kore Halkı ülkenin IMF borçları nedeniyle altınlarını devlete bağışlayarak borcun kısa sürede ödenmesinde önemli rol oynadı. Daha öncesinde denenen bu yöntem Güney Kore’de başarılı oldu ve halkın desteğinin önemli olduğu test edilmiş oldu" dedi.





"Kampanyalar TL'yi olumlu etkiledi"





Beste Naz Köksal, "Ülkemizde de son dönemde artan döviz kuru karşısında yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını ve dolarların bozdurulup TL’ye sahip çıkma kampanyaları hayli yaygınlaştı. Kampanyanın yaygınlaşmasıyla gelişen ülke para birimlerinin pozitife geçmesi TL’yi olumlu etkiledi. 8 Kasım ABD seçimleri sonrası da yavaşlayan Trump rallisi doların hız kesmesine neden oldu." diye konuştu.





Düşüş nereye kadar?



Köksal; "Dolara değer kazandıracak yeni bir hikaye olmaması halinde 3.40 seviyesini zorlayan dolar kurunda bu desteğin kırılması 3.25-3.30 seviyelerine doğru kısa vadeli bir geri çekilmeye neden olabilir. Dolar kurunun 3.60’ı test edip geri çekilmesi ve ABD’de işlem gören Türk ETF’leri de önemli bir seviyeden dönüş yapması bize kurda en kötüyü fiyatladığımızı gösteriyor." yorumunu yaptı.



Societe Generale Gelişen Ülkeler Strateji Direktörü Phoenix Kalen Bloomberg HT'ye TL'nin bu yıl yaklaşık %20 değer kaybettiğini, bu değer kaybından sonra TL'de ilk çeyrek sonunda sıçrama olabileceğini öngördü. Kalen, "Politik belirsizliğin de ortadan kalkmasıyla birlikte Türk Lirası yeniden güçlenebilir. 2017 sonunda kur 3.57 olabilir" diye konuştu.





"Temkinli yaklaşıyoruz"





Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan TCMB’nin Para ve Kur Politikaları Sunumu sonrasında oluşan geri çekilme eğiliminin kurda devam ettiğini belirtirken kurdaki geri çekilmeye temkinli yaklaştıklarını söyledi.



Erkan konuya dair, "Temel hikayede değişim olmaması ve USDTRY’deki geri çekilmenin teknik ayrıntılarla ilgili olması nedeniyle temkinli yaklaşıyoruz. USDTRY’de 3,50 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. 3,50 – 3,45 ve 3,45 – 3,41 aşağıdaki olası dalgalanma bantlarıdır. Biz bu noktada 3,41 – 3,40 bölgesinin önemi üzerinde biraz daha duruyoruz. Çünkü bu seviyeler; önceden önemli direnç noktalarıydılar ve artık destek haline geldiler. 3,41 aşağısında 3,35 seviyesine kadar geri çekilme de mümkün olmakla beraber, 3,30 aşağısının ise zor olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Erkan 3,50 üzerine tekrar geçilmesi halinde ise TL’nin duyarlılığının yine artacağını, bu durumun da oynaklığı beraberinde getirererek 3,60 – 3,65 hareketinin önünü açabileceğini ifade etti.



Geçen hafta Borsa İstanbul tüm nakdi varlıklarını TL'ye çevirme kararı almış, TMSF alacakların tahsilatında ve bundan sonraki satışlarda işlemlerin Türk lirası ile yürütüleceğini bildirmişti. Bu kampanyaya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, EPDK gibi kurumlar da destek vermişti.



Geçen hafta 3.59'u aşarak rekor kıran ve bugün itibariyle 3.40'lara gerileyen Türk Lirası bu yıl dolar karşısında %15 değer kaybetti.