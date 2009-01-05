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Dünya

Kurd Sat da Türkçe yayın yapıyor

TRT 6’nın yeni yılla birlikte Kürtçe yayına başlamasına karşılık, IKYB'nin ’Kurd Sat’ televizyonu da 4 yıldır Türkçe yayın yapıyor

05 Ocak 2009 02:00

TRT 6’nın yeni yılla birlikte Kürtçe yayına başlamasına karşılık, IKYB'nin ’Kurd Sat’ televizyonu da 4 yıldır Türkçe yayın yapıyor

Türkiye’de uzun süren tartışmaların ardından TRT 6’nın yeni yılla birlikte Kürtçe yayına başlamasına karşılık, Kuzey Irak’taki Kürt gruplarından Celal Talabani önderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği’ne ait ’Kurd Sat’ televizyonu 4 yıldan bu yana haftada yarım saat Türkçe yayınını sürdürüyor.

Uydu aracılığıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki 70’i yakın ülkeden izlenebilen Kurd Sat TV’de cumartesi akşamları düzenli olarak ’Haftada Bir’ adıyla yapılan 30 dakikalık yayında Kuzey Irak ve Irak’taki gelişmeler aktarılıyor.

Kuzey Irak’tan ’Kurdistan’ diye söz edilen kanalda, haftalık haberlerin yanı sıra, ’Tarihte Bu Hafta’ ve ’Klip’ bölümleri de yer alıyor.

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