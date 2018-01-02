Kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu öldü

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da arkadaşıyla birlikte kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan Beytullah Yağcı (43), hastanede yaşamını yitirdi.

Veysel Karani Mahallesi\'ndeki 2\'nci Küçük Sanayi Sitesi\'nde oto tamircisi olan Beytullah Yağcı, yanına gelen arkadaşı Mustafa A. ile bir süre sohbet etti. Daha sonra iki arkadaş, ellerine aldıkları tabancayı kurcalamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, Beytullah Yağcı\'ya isabet etti. Ağır yaralanan Beytullah Yağcı, çevredekilerin yardımıyla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Beytullah Yağcı\'nın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Mustafa A.\'yı gözaltına alan polis ekipleri, tabancanın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.



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