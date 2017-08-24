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Kurbanlıklarla ilgili tüm bilgiler cep telefonunda

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kurumsal uygulaması olan ve ücretsiz indirilebilen 'HaySag' ile kurbanlığa ait yaş, cins, doğum tarihi, aşılama tarihi, ırk ve türü ile ilgili tüm bilgilerin kontrol edilebilİiyor

24 Ağustos 2017 13:56

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın kurumsal uygulaması olan ve ücretsiz indirilebilen \'HaySag\' ile kurbanlığa ait yaş, cins, doğum tarihi, aşılama tarihi, ırk ve türü ile ilgili tüm bilgilerin kontrol edilebilİiyor. Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Osmaniye Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, halkın pazarda kurbanlık alırken cep telefonlarına indirebilecekleri basit bir uygulama uygulama ile bu bilgilere ulaşabileceklerini söyledi.
Başkan Akın, küçük ve büyük baş hayvanların kurban olabilmesi için yaşlarının önemli olduğuna dikkat çekti. Akın, kurban olabilmesi için küçük başlarda koyun ve keçilerde 1, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşını doldurmuş ve 3 yaşından gün almış olması gerektiğini söyledi. Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Osmaniye Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, şöyle dedi:
\"Bunun tespiti için en çok kullanılan yöntem; veteriner hekimler olarak bizler dişlerine bakarız. Büyük baş hayvanlarda bunun tespitine halk arasında \'Kapak atma\' denir. Eğer büyükbaş canlımız kapak atmışsa; 2 yaşını geçmiş anlamına gelir. Tabii bunu herkes bilemez, normal bir vatandaşımız anlayamayabilir. Bu durumda vatandaşlarımız bakanlığın yeni yapmış olduğu bir sistem olan \'HaySag\' uygulamasından faydalanabilirler. Hayvanın kulak küpe numarası girilerek tüm bilgilere ulaşabilirler.\"
DİŞİ HAYVAN KESİMİ YASAKLANDI
Başkan Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılığı tarafından dişi hayvan kesimine yasak getirildiğini de belirtti. Akın, \"Dişi hayvan kesimi bu yıl yasaklanmış durumdadır. Ancak veteriner hekim tarafından infertil yani kısır veya damızlık niteliğini yitirdiğine dair rapor verilmiş ise ancak o şartlarda kesimi yapılabilir. Başka türlü dişi hayvan kesimi yasaktır\" diye konuştu.

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