Kurbanlıkları senetle sattılar

Yaşanan ekonomik kriz, vatandaşları kurban almaktan vazgeçirmedi. Kredi kartı limitleri dolan bazı vatandaşlar, senetle kurban alma yoluna gitti.



Kurban Bayramı'nın ilk günü fiyatların düşeceğini tahmin edenler yanıldı. Hayvan pazarlarına uğrayanlar, bir hafta önceyle bayramın ilk günü fiyatı arasında pek fark göremedi.



Van'dan 120 baş küçükbaş hayvan getiren İsmail Caymaz, "Bu yıla kadar kredi kartıyla satış yapıyorduk. Ancak kurbanlık almak isteyenler kredi kartları limitlerinin dolu olduğunu söyleyince biz de senetle çözüm bulduk." dedi.



Bu yıl krizden dolayı vatandaşların kurban alımında düşük fiyatı tercih ettiğini dile getiren Caymaz, kendisinin sattığı hayvanların 400-500 YTL arasında olduğunu anlattı.



Geçen yıl getirdiği 150 baş kurbanlığın tamamını sattığını vurgulayan Caymaz, bu yıl ise 20 hayvanın elinde kaldığını vurguladı.



Yem ve nakliye ücretlerinin artmasının fiyatları olumsuz etkilediğine değinen Caymaz, kurbanlık almak isteyen vatandaşların büyük kısmının "kredi kartımız dolu" sözleri üzerine senetle satış yaparak ellerindeki kurbanlıkları tükettiklerini anlattı.



Caymaz, şunları kaydetti: "Kurbanlık almaya gelenlerin büyük bölümü 'kredi kartlarımız dolu, senetle verirseniz alırız' diyor. Biz de en fazla 3 taksit yaparak senetle anlaşma yapıyoruz. Satışların yüzde 60'ını senetle yaptık. Başka çaremiz yoktu."



Besici Halil Demirel de 30 baş kurbandan yarısını ancak sattığını ifade ederek, vatandaşların bu yıl kurban pazarlarına yeterince uğramadığından yakındı. Demirel, kurban fiyatlarında ilk gün bir miktar indirim yaptıklarını ancak belirledikleri fiyattan aşağı satmalarının kendisini zarara uğratacağını dile getirdi.



Pazarda 250 YTL'lik kurbanı 10 YTL indirimle ancak alabildiğini dile getiren Nurten Teral, "Satıcılar da kendine göre haklı, her şeye zam geldi. Borçla da olsa kurban alıp kesmek güzel şey." diye konuştu.





