-KURBANLIKLARA EZİYET GÖRÜNTÜLENDİ SAKARYA (A.A) - 16.11.2010 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kamyonetin arkasına bağlanan kurbanlık iki büyükbaş hayvanın sürüklenmesi kamera görüntülerine yansıdı. Evren Mahallesi'nde, bir kişi kesim için götürmek isteği iki büyükbaş hayvanı bir kamyonetin arkasına bağladı. Kamyonet hareket edince hayvanlar yürümekte direndi. Hayvanlar bağlandıkları kamyonetin arkasında bir süre sürükledi. Hayvanların sürüklenme anı olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedilen görüntülere yansıdı. Bu arada kentte kurban kesen bazı vatandaşların hayvanların işkembelerini derelere ve yol kenarlarına attığı AA muhabirlerince görüntülendi.