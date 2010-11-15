-KURBANLIKLAR PAKİSTAN'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK İSLAMABAD (A.A) - 15.11.2010 - Pakistan, resmi rakamlara göre iki binden fazla kişinin öldüğü, 8,5 milyondan fazla kişinin evsiz kaldığı, 21 milyon insanın doğrudan etkilendiği ülke tarihinin en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçen sellerden sonra Kurban Bayramını mağduriyet içinde karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan'a en çok yardım gönderen ülkelerin başında gelen Türkiye, Kurban Bayramında selzedeleri unutmadı. Türk yardım kuruluşları Pakistan'da 70 bine yakın kurban keserek, 300 bin aileye ulaşmayı hedefliyor. Edinilen bilgiye göre, sel mağdurları için camilerden 103 milyon TL bağış toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde keseceği 3 bin 200 kurbanı 20 bin aileye dağıtmayı planlıyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (IHH), 10 bin 100 vatandaş adına kurban keserek 60 bin aileye ulaşmayı hedeflerken, Kimse Yok Mu Derneği 14 bin 750 hisse kurbanı keserek 70 bin den fazla selzedeye ulaşacak. Pakistan'da 2005 yılındaki depremden sonra kurulan Uluslararası Kardeşlik Derneği de (UKD) Türkiye ve Avrupa'dan 14 dernek ve vakıf tarafından bağışlanan yardım paralarıyla 10 bin 500 kurban keserek ülkenin kuzeyindeki Svat, Mingora ve Novşehra bölgelerinde dağıtacak. Pakistan'da 16 yıldan beri eğitim faaliyetinde bulunan Pak-Türk Okulları 29 bin 90 hisseye denk gelen 4 bin 155 büyük baş hayvanın etini 90 bin aileye ulaştırmayı hedefliyor. Sel felaketinden hemen sonra Pakistan'a gelerek kuzeyden güneye bütün ülkede kendini gösteren Kızılay, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk İşbirliği ve kalkınma İdaresi (TİKA) ekipleri de Kurban Bayramını yardım bölgelerindeki selzedelerle geçirecek. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan ve Büyükelçilik çalışanları, çeşitli bölgelere dağılarak bayramda sel mağdurlarıyla beraber olacak. Pakistan'a bugüne kadar 30 milyon dolarlık yardımda bulunan Türk Kızılayı, bayramda saklama koşullarının yetersiz olması nedeniyle bu ülkede kurban kesmeyecek. Kızılay, Türkiye'de kesilecek kurbanların etini kavurma yaparak selzedelere daha sonra ulaştıracak. Bayramı kamplarda geçirecek 70'ten fazla Kızılay ekibi selzedelere temel gıda malzemesi, çikolata ve şeker dağıtacak.