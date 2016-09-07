Kurbanlık yükü TIR devirdi; 135 koyun telef oldu!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, kurbanlık yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 135 küçükbaş hayvan da telef oldu.
Iğdır'dan İstanbul'a kurbanlık koyun götüren Caner Cankaya (35) yönetimindeki 26 AG 664 plakalı TIR, Pirli köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü Cankaya yaralanırken, TIR içerisinde bulunan 450 küçükbaş hayvandan 135'i sıkışarak telef oldu.
Yaralanan sürücü Cankaya, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.