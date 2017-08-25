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Kurbanlık yüklü TIR devrildi

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, kurbanlık koyun yüklü TIR devrildi, 20 koyun telef oldu

25 Ağustos 2017 15:45

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, kurbanlık koyun yüklü TIR devrildi, 20 koyun telef oldu.
Kaza E- 90 Otoyolu Sakızgediği Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. Gaziantep\'ten Osmaniye yönüne seyir halinde olan Vahdettin B. yönetimindeki 49 AR 470 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen TIR\'ın çekici kısmı gövdesinden ayrılarak alt geçit köprüsünde askıda kalırken, araçtaki 90 koyundan 20\'si telef oldu. Sürücü Vahdettin B., olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Kurbanlık koyunların Muş\'tan Osmaniye\'ye getirildiği belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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