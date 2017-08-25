Kurbanlık taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İskender ZENGİN/ ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde kurbanlık koyun taşıyan kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Hakkı Şermet öldü, yanındaki 1 kişi yaralandı, 93 koyun da telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Andırın- Kadirli Karayolunun 5\'inci kilometresindeki Çatak Mahallesi\'nde meydana geldi. Sivas’ın Gürün İlçesi\'nde yüklenen 200 kurbanlık koyunu satmak için Adana\'ya götüren Hakkı Şermet yönetimindeki 27 B 4593 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aştıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Hakkı Şermet kamyonun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Mustafa Kaya ise yaralandı. Kazada kamyonette bulunan 93 koyun da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Kaya, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından kurtarılıp Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Sürücünün cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaralanan ve can çekişen koyunlar da kesildi.

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