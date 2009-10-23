Kurbanlık fiyatları şimdiden yükselişte

27 Kasım'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan fiyatının ise füze gibi yükseldiği bildirildi.Malatya
Kasaplar Odası Başkanı Aleaddin Çalışkan, Kurban Bayramı nedeniyle
alınacak kurbanlık piyasasının henüz oluşmadığını belirtti. Bazı
besicilerin Hayvan Pazarı'ndan kurbanlık alıp, besilerinde besleyerek
Kurban Bayramı'nda satmak için küçük ve büyük baş hayvan aldıklarına
dikkat çeken Aleaddin Çalışkan, Kasım ayının girmesiyle birlikte
kurbanlık hayvan pazarının canlanmasının ve fiyatın da oturmasının
beklendiğini söyledi.
Bu arada, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda
küçük baş hayvanın canlı kilosunun 4-5 TL, büyükbaş hayvanın canlı
kilosunun da 5-6 TL civarında satıldığını hatırlatan Malatya Kasaplar
Odası Başkanı Aleaddin Çalışkan, bu yıl küçük başta fiyatın yüzde 80
civarında arttığını vurguladı. Çalışkan, bu yıl, küçük baş hayvanın
canlı kilosunun 7-8 TL, küçük baş kemikli et kilosunun 14-16 TL, büyük
baş hayvan canlı kilosunun 6-8 TL, kesilmiş kemikli et kilosunun da
15-17 TL arasında işlem görmesini beklediklerini vurguladı.
Bu yıl özellikle küçük baş, yani koyun,
keçi ve koç gibi hayvan fiyatının yükselmesinin, güney sınırından kaçak
hayvan gelmemesi ve hayvancılığın gerilemesinden kaynaklandığına dikkat
çeken Çalışkan, bu yıl küçük baş hayvandan ziyade büyük baş, yani düve
ve boğa gibi hayvanların kurbanda talep görmesini beklediklerini
kaydetti.