Kurbanlık fiyatları şimdiden yükselişte

Bu arada, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda küçük baş hayvanın canlı kilosunun 4-5 TL, büyükbaş hayvanın canlı kilosunun da 5-6 TL civarında satıldığını hatırlatan Malatya Kasaplar Odası Başkanı Aleaddin Çalışkan, bu yıl küçük başta fiyatın yüzde 80 civarında arttığını vurguladı. Çalışkan, bu yıl, küçük baş hayvanın canlı kilosunun 7-8 TL, küçük baş kemikli et kilosunun 14-16 TL, büyük baş hayvan canlı kilosunun 6-8 TL, kesilmiş kemikli et kilosunun da 15-17 TL arasında işlem görmesini beklediklerini vurguladı.

Bu yıl özellikle küçük baş, yani koyun, keçi ve koç gibi hayvan fiyatının yükselmesinin, güney sınırından kaçak hayvan gelmemesi ve hayvancılığın gerilemesinden kaynaklandığına dikkat çeken Çalışkan, bu yıl küçük baş hayvandan ziyade büyük baş, yani düve ve boğa gibi hayvanların kurbanda talep görmesini beklediklerini kaydetti.