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Ekonomi

Kurbanlık fiyatları şimdiden yükselişte

Kurban Bayramına bir ay varken ,kurban fiyatlarında artış görülmeye başladı.Piyasanın Kasım başında hareketlenmesi bekleniyor

23 Ekim 2009 03:00

Kurban Bayramına daha bir ay varken ,kurban fiyatları hareketlenmeye başladı.Yetkililer piyasanın daha oluşmadığını açıkladı.

27 Kasım'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan fiyatının ise füze gibi yükseldiği bildirildi.Malatya Kasaplar Odası Başkanı Aleaddin Çalışkan, Kurban Bayramı nedeniyle alınacak kurbanlık piyasasının henüz oluşmadığını belirtti. Bazı besicilerin Hayvan Pazarı'ndan kurbanlık alıp, besilerinde besleyerek Kurban Bayramı'nda satmak için küçük ve büyük baş hayvan aldıklarına dikkat çeken Aleaddin Çalışkan, Kasım ayının girmesiyle birlikte kurbanlık hayvan pazarının canlanmasının ve fiyatın da oturmasının beklendiğini söyledi.

Bu arada, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda küçük baş hayvanın canlı kilosunun 4-5 TL, büyükbaş hayvanın canlı kilosunun da 5-6 TL civarında satıldığını hatırlatan Malatya Kasaplar Odası Başkanı Aleaddin Çalışkan, bu yıl küçük başta fiyatın yüzde 80 civarında arttığını vurguladı. Çalışkan, bu yıl, küçük baş hayvanın canlı kilosunun 7-8 TL, küçük baş kemikli et kilosunun 14-16 TL, büyük baş hayvan canlı kilosunun 6-8 TL, kesilmiş kemikli et kilosunun da 15-17 TL arasında işlem görmesini beklediklerini vurguladı.

Bu yıl özellikle küçük baş, yani koyun, keçi ve koç gibi hayvan fiyatının yükselmesinin, güney sınırından kaçak hayvan gelmemesi ve hayvancılığın gerilemesinden kaynaklandığına dikkat çeken Çalışkan, bu yıl küçük baş hayvandan ziyade büyük baş, yani düve ve boğa gibi hayvanların kurbanda talep görmesini beklediklerini kaydetti.

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