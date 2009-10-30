Kurbanlık fiyatları el yakacak

Et fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın ardından gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının gerilemesi, komşu ülkelere yapılan ihracattaki artış gibi nedenlerle kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla iki kat yükseleceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Perakendeci Kasaplar Odası ve İzmir Besiciler Derneği Başkanı Aydın Mestanlı, Türkiye’den bazı komşu ülkelere büyük miktarda küçük baş hayvan ihracatı yapıldığını, iç piyasadaki hayvan sayısının azalmasıyla fiyatların yükselişe geçtiğini dile getirdi.

Mestanlı, "Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 40’lara gerilemesi, özellikle damızlık koyun sayısında büyük azalma olması, bilinçsiz hayvancılık politikasının yürütülmesi ve güney komşularımıza resmi ve gayri resmi giden küçükbaş hayvanlarımızın sayısındaki artış gibi nedenler fiyatları rekor seviyede artırdı" diye konuştu.

Geçen sene kilosu 5-6 lira arasında satılan canlı kurbanlıkların toptan fiyatının, bu sene şu anki fiyatların devam etmesi durumunda 12 lirayı bulacağını ifade eden Mestanlı, "Kasaplar et bulmakta zorlanıyor" dedi.

Mestanlı, geçen yıl 250-300 lira arasında olan kurbanlık koyun fiyatlarının, bu yıl 500-600 lira arasında olmasının beklendiğini belirterek, "Şu an küçükbaş hayvanların kilosunun toptan satış fiyatı 9,5 lira. Son tüketiciye gelene kadar bu fiyat artıyor tabii. Biz de bu artıştan memnun değiliz. Bize bu artış zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Bu sene kurban kesenlerin sayısında en az yüzde 40 azalma olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Mestanlı, "Zaten piyasada kurbanlık küçükbaş hayvan sayısı yüzde 50 düşecek" dedi.





"Vatandaş büyükbaşa yönelecek"

Aydın Mestanlı, küçükbaşlardaki kadar olmasa da büyükbaş kurbanlıklarda da fiyat artışı yaşanacağını belirterek, "Geçen sene kilosu 9-9,5 liraya kesilen büyükbaş hayvanların bu sene kilosu 13-14 lira arasında olacak. Kurban kesecek insanlarımız bu yıl daha çok büyükbaşa yönelmek zorunda kalacak. Küçükbaş sayımız Türkiye genelinde bir seneden beri kırmızı alarm veriyor. Ama bu alarmı gören yok" diye konuştu.

Hipermarketlerin kurbanlık satışını eleştiren Mestanlı, kredi kartıyla taksitle yapılan kurbanlık alışverişinin hesaplı olmadığını söyledi.

Mestanlı, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Serbest piyasada köylünün getirdiği maldan alanın en az 70-80 lira karı olur. Ama vatandaş hipermarketlerde 6-8 taksit yapılıyor diye buna mecbur kalıyor. Fiyatı fazla da olsa, veresiye gibi taksitle almayı tercih edebiliyor.

Ama aslında daha pahalıya geliyor. Çünkü oralarda hayvan kiloya girerken tok oluyor, su içmiş oluyor, hayvan ağır gelsin diye sıkılaştırılmış yemler veriliyor. Tüketici yanılmış oluyor ve bunu vatandaşın dışarıdan görmesi mümkün değil. Böylece vatandaş 7-8 kilo için fazladan para ödemiş oluyor. Ayrıca köylüden aldığında KDV’si yok, orada bir de bunu ödüyor. Bu uygulama hayvan yetiştiricilerine zarar veriyor."