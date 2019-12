-KURBANLIK FİYATLARI DÜŞTÜ KONYA (A.A) - 15.11.2010 - Besiciliğin merkezlerinden Konya'da arife günü büyükbaş hayvan kurbanlıkların canlı kilogram fiyatı 11 liradan 10 liraya kadar düştü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, besiciliğin merkezlerinden Konya'da, Kurban Bayramına bir gün kala kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Konya Hayvan Pazarı'nda düşen fiyatlar, kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşları memnun ederken, pazara kurbanlık getiren besiciler ise fiyatın düşmesi ve vatandaşın ''belki biraz daha düşer'' ümidiyle beklemede kalması nedeniyle hayvanlarını satamadığından şikayet ediyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Üst Birliği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık büyükbaş hayvan canlı kilogram fiyatının bugün Konya'da 10 liraya kadar düştüğünü söyledi. Fiyat düşmesi nedeniyle Konya'da kurbanlıkların yaklaşık yarısının elde kaldığını savunan Karabulut, şunları kaydetti: ''Bu durum besicimizi zora soktu. Fiyatın düşmesinde Et ve Balık Kurumunun yurt dışından canlı hayvan ithalatı ile Anadolu'dan Avrupa yakasına hayvan geçişinin engellenmesi etkili oldu. Önce Kurban bayramlarında sadece Konya'dan İstanbul'a yaklaşık 200 kamyon mal giderdi. Bugün ise bu hayvanlar olduğu gibi Konya'da kaldı. Kalan kurbanlıklar nedeniyle fiyatın çok daha aşağılara düşeceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü besici pazarda satamadığı hayvanını ahırına götürüp, bir süre sonra kesime verecek.''