-KURBANLIK FİYATLARI ARTMADI BURSA (A.A) - 28.10.2010 - Kurban bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala büyükşehirlere hayvanlar gelmeye başlarken fiyatların geçen yılla hemen hemen aynı olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçe Belediyesi ve Bursa Kasaplar Odasının kurduğu İsabey Hayvan Pazarı'nda hareketlilik hızlandı. Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere hayvancılığın yoğun olduğu Afyonkarahisar, Balıkesir ve Konya gibi bölgelerden kamyonlarla getirilen hayvanlar, kurulan çadırlara konuluyor. Üreticiler belli bir maliyetle getirdiği hayvanları elden çıkarmanın yollarını ararken vatandaşlar da bugünden bütçelerine uygun kurbanlık arıyor. Kurban Bayramı'na 3 hafta kala pazarlarda oluşan fiyatlara göre kurbanlıklar, geçen yılla hemen hemen aynı değerlerde satılıyor. -700 KİLOLUK DÜVE 5 BİN LİRAYA SATILDI- Büyükbaş hayvan satıcısı Şinasi Aydar, Bitlis'ten dana ve düve getirdiğini belirterek, ortalama canlı kilogram fiyatının 10 lira olduğunu söyledi. Danaların 11 liraya kadar varan fiyatlardan satıldığını ifade eden Aydar, şöyle konuştu: ''Pazarlıkla fiyat 10 liraya düşebiliyor. 750 kilogramlık bir danayı 7 bin liraya sattım. Sığırlar ve düveler ise daha ucuz. Yaklaşık 700 kiloluk bir düve 5 bin liraya satıldı. Bu hayvanın yaklaşık 350 kilogram eti olur. 800 kilogramlığı ise 6 bin liradan alıcı buldu. Bazı kesimler fiyatları özellikle şişiriyor. Fiyatlar geçen yıla göre aynı. Çok artış yok. Türkiye'de bol miktarda hayvan var. Yurt dışından getirmeye gerek yok. Tek sorun yem fiyatları. Yem fiyatı artmazsa bu ülkede herkese yetecek kadar hayvan üretilir.'' Küçükbaş hayvan satıcısı Muzaffer Demirkol ise koçların canlı ağırlık kilogram fiyatının 9-11 lira olduğunu belirterek, ''50 kiloluk bir koç 450-500 lira arasında gidiyor. Koçlar pazarda 400 ile 800 lira arasında değişiyor. Küçükbaşları geçen yıl da aynı fiyattan satıyorduk'' dedi. Demirkol, geçen yıl, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi tarafından yetiştirilen küçükbaş kurbanlıkların kilosunun 9 ile 11 liradan satışa sunulduğunu anımsatarak, bugünkü fiyatların da aynı olduğunu bildirdi. -5 AYAKLI KOÇ- Demirkol, daha fazla müşteri çekmek ve satışlarını artırmak için bu yıl çadıra 5 ayaklı koç getirdiğini ifade ederek, ''Pazara gelen bir çok kişi bir şekilde duyup 5 ayaklı koçu görmeye geliyor. Gelenle de hemen pazarlığa başlıyorum. 5 ayaklı koçu satmayacağım'' diye konuştu. -FİYATLAR DÜŞEBİLİR- Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız ise kurbanlık fiyatlarının beklendiği gibi yüksek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Geçen yıl da kurbanlık danalar 9-10 liradan satılmıştı. Bu yıl da hemen hemen aynı. Bu beni çok mutlu etti. Üretici kurbanlık satmak istiyor, vatandaş da almayı... Bugün oluşan fiyatlar gayet normal. Kurban Bayramı'na 1-2 gün kala fiyatlar biraz daha düşebilir. Geçen yıl 450-500 liraya satılan koç bayram öncesi 350-400 aralığına gerilemişti. Geçen yıl kurban bayramında önceki yıla göre yüzde 60'a varan fiyat artışı olmuştu.''