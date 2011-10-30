-Kurbanlık fiyatları artmadı ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, ''ithalat baskısı nedeniyle kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aynı seviyede olduğunu, ancak girdi fiyatlarındaki artışın üreticiyi zor duruma düşürdüğünü'' söyledi. Yetkin, Ankara'daki kurbanlık pazarlarında fiyat araştırması yaptıklarını ve üreticilerin sorunlarını dinlediklerini belirtti. Yaptıkları araştırma sonucunda büyükbaş hayvanlardaki en düşük fiyatın 3 bin 750 lira, en yüksek fiyatın da 7 bin 500 lira olduğunu belirlediklerini ifade eden Yetkin, kurbanlık koyun fiyatlarında ise en düşük fiyatının 500 lira, en yüksek fiyatın 800 lira olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Yetkin, ''Ankara'da büyükbaş hayvan fiyatı ortalama 5 bin-5 bin 500 lira, küçük baş hayvan fiyatı da 500 lira ile 800 lira arasında değişiyor'' dedi. Kurban satış yerlerinde yaptıkları araştırmaya göre, geçen yıla kıyasla pazarlara daha az hayvan getirildiğini gözlemlediklerini ifade eden Yetkin, satışların da geçen yılla karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu söyledi. Satış yerlerinde içme suyu ve tuvalet konusunda sıkıntılar yaşandığını anlatan Yetkin, hijyenik koşulların yeterince sağlanamadığını bildirdi. Kurbanlık satış fiyatlarının geçen yılki düzeyde kalmasına karşın, girdi ve nakliye fiyatlarında önemli artışlar olduğunu söyleyen Yetkin, geçen yıl 15 günlük satış süresi için 1.300 lira olan kira bedelinin bu yıl 2 bin 50 liraya yükseldiğini, geçen yıl 8 lira olan kepek fiyatının, bu yıl 19 liraya çıktığını kaydetti. Bu durumun kurbanlık satan üreticilerin kar marjlarında önemli düşmeye yol açtığına işaret eden Yetkin, ''Üreticiler bu durumda ellerindeki hayvanları satsalar bile üretimi aynı düzeyde sürdüremeyeceklerini, mevcut fiyatlarla kredi borçlarını ödemekte zorlanacaklarını belirttiler'' diye konuştu.