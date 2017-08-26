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Kurbanlık boğasının boynuz darbesiyle öldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Durağan İlçesi'nde kurbanlık boğasının boynuzuyla saldırdığı 61 yaşındaki Abdullah Gökçe hayatını kaybetti

26 Ağustos 2017 15:35

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'un Durağan İlçesi\'nde kurbanlık boğasının boynuzuyla saldırdığı 61 yaşındaki Abdullah Gökçe hayatını kaybetti.
Sinop\'un Durağan İlçesi Karagüney Mahallesi\'nde dün meydana gelen olayda, eski muhtar olan Abdullah Gökçe, ahırda beslediği kurbanlık olarak beslediği boğasının saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbesiyle yaralanan Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Gökçe\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Durağan İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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