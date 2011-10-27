-Kurbanlık boğa zor yakalandı İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Avcılar'da kurbanlık hayvan pazarından kaçan boğa, 3 saatlik çaba sonucu yakalandı. Tekirdağ'dan Avcılar'daki bir hayvan pazarına getirilen kurbanlık boğa, çadırda bağlı bulunduğu ipten kurtularak kaçtı. E-5 karayoluna girerek seyir halindeki araçların arasında Bakırköy istikametine ilerleyen boğayı yakalamaya çalışan sahibi, başarılı olamayınca polisten yardım istedi. Metrobüs yoluna girerek Florya'ya ulaşan boğayı yakalamak için polis ekipleri de seferber oldu. Metrobüs seferlerinin bir süre aksamasına sebep olan kurbanlık boğa, uyuşturucu iğneyle vurulmasına rağmen Küçükçekmece'ye kadar kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin birçok kez yolu kapatarak yorgun düşen boğayı yakalama girişimleri de bir sonuç vermedi. Kurbanlık boğa, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucunda, otluk alanda boynuna ip geçirilerek yakalandıktan sonra güçlükle kamyonete bindirildi ve tekrar Avcılar'daki çadıra götürüldü.