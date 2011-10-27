T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurbanlık boğa zor yakalandı  İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2011 04:09

-Kurbanlık boğa zor yakalandı  İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Avcılar'da kurbanlık hayvan pazarından kaçan boğa, 3 saatlik çaba sonucu yakalandı.  Tekirdağ'dan Avcılar'daki bir hayvan pazarına getirilen kurbanlık boğa, çadırda bağlı bulunduğu ipten kurtularak kaçtı. E-5 karayoluna girerek seyir halindeki araçların arasında Bakırköy istikametine ilerleyen boğayı yakalamaya çalışan sahibi, başarılı olamayınca polisten yardım istedi.  Metrobüs yoluna girerek Florya'ya ulaşan boğayı yakalamak için polis ekipleri de seferber oldu.  Metrobüs seferlerinin bir süre aksamasına sebep olan kurbanlık boğa, uyuşturucu iğneyle vurulmasına rağmen Küçükçekmece'ye kadar kaçışını sürdürdü.  Polis ekiplerinin birçok kez yolu kapatarak yorgun düşen boğayı yakalama girişimleri de bir sonuç vermedi.  Kurbanlık boğa, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucunda, otluk alanda boynuna ip geçirilerek yakalandıktan sonra güçlükle kamyonete bindirildi ve tekrar Avcılar'daki çadıra götürüldü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24