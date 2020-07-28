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Kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü!

Fotoğraf: Arşiv

28 Temmuz 2020 14:59

Artvin'in Şavşat ilçesinde yem verdiği kurbanlık boğasının saldırısına uğrayan Mikail Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Balıklı köyünde meydana gelen olayda, Mikail Koçak Kurban Bayramı için satın aldığı boğasına yem vermek istedi. Bu sırada aniden hareketlenen boğa, sahibi Koçak’a saldırdı.

Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu Mikail Koçak, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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