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Dünya

“Kurbanlarımın cesetleriyle seks yapıyorum, kanlarını içiyorum”

Zanlı şu an California hapishanesinde bulunuyor

14 Temmuz 2016 18:27

Meksika'da uyuşturucu kartelleri için tetikçilik yapan bir kadının cesetlerle seks yaptığı ve onların kanını içtiği iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre, 28 yaşındaki Juana, Mexico City yakınlarındaki Hidalgo'da doğdu. 15 yaşında hamile kalan Juana, çocuğunun ve kendisinin geçimini sağlayabilmek için seks işçiliği yapmaya başladı. Ardından Meksika'nın tehlikeli karteller dünyasıyla tanıştı. Ülkenin en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden olduğu bilinen La Peque için çalışan Juana tetikçilik yaparak çok sayıda insanın canını aldı.

Pek çok suçtan tutuklanan Juana'nın kurbanlarını öldürdükten sonra cesetlerle seks yaptığı ve ardından onların kanını içtiğini itiraf ettiği öne sürülüyor.

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