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KURBANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ NUSAYBİN (A.A)

07 Ekim 2010 17:44

-KURBANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ NUSAYBİN (A.A) - 10.07.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Şeyhmus Çağlı (30) yönetimindeki 47 NG 517 plakalı kamyonetin, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli beldesi mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Önderoğlu'nun (48) kullandığı 01 VP 234 plakalı tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sürücü Çağlı, Mehmet Selim Danışman (49) ile Celal Balıca ve İsa Kaya olduğu bildirildi. Ağır yaralanan tanker sürücüsü Önderoğlu'nun tedavisinin Mardin Devlet Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

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