Kurbanlar yine çocukların gözü önünde kesildi!

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde mezbahaların yoğun olması nedeniyle kurbanlıkların bir kısmı belediyenin gösterdiği pazar yerlerinde kesildi. Kadınların da yardım ettiği kurban kesim yine çocukların gözleri önünde yapıldı. Antalya'da da kesim merkezlerinde pek çok çocuğun olduğu gözlemlendi. Çocuklardan bazıları ağlayarak annesinin arkasına saklandı, bazıları ise kurban kesimi yapan babasının kullandığı bıçakları taşıdı.



Çorlu'da kurban kesim işlemleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de yoğun kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra Halk Pazar yerlerini kesim için açtı. Geçen yıla oranla bu yıl tek bir giriş çıkıştan yapılan kesim yerine bayram namazının hemen ardından gelenler yer kapmaya çalıştı. Kadın kasapların da kesilen kurbanların etlerini ayırdığı görüldü.





Tüm uyarılara karşın kurbanlar yine çocukların gözleri önünde kesildi. Korkan çocuklar ise büyükleri tarafından çevreden uzaklaştırıldı.

Antalya'da kurbanlarını kestiren anne ve babaların kesim alanlarına çocukalrıyla geldikleri görüldü. Kesimleri izleyen çocuklardan bazıları ağlayarak annesinin arkasına saklandı, bazıları ise kurban kesimi yapan babasının kullandığı bıçakları taşıdı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası karşısında Muratpaşa Belediye tarafından kurulan kesim alanı, tamamen doldu. Kurbanlarının kesilmesi için sıraya giren Antalyalılar, çevre yolunda da trafik sıkışıklığına neden oldu.



Toplu kesim yerlerinde çocukların oluşu dikkatlerden kaçmadı. Anne ve babalarıyla birlikte gelen çocuklar, kesim anlarını dikkatle izledi. Kimisi bakamayarak annesinin arkasına saklanırken, bazıları ise kulaklarını tıkayarak hayvanların sesini duymamaya çalıştı.





Babası kasap olan 12 yaşındaki Tuna Alnıaçık, kurban kesiminde kullanılan keskin bıçakları tutarak babasına yardım etti. Her kesim öncesi bıçakları bileyleyip babasına veren Tuna, "Kurban kesimlerinde babama yardım ediyorum. Bıçaklarını tutuyorum. Keskinlikleri gitmişse bileyleyerek keskinleştiriyorum" dedi.





Kurban kesimi için sıra beklediklerini belirten hemşire Rabia Yılmaz ise "Kesimin ardından etleri dağıtmak için yola çıkacağız" diye konuştu.

Gaziantep'te ise bazı vatandaşlar kurbanlıkalrını belediyenin kesimlerinin dışında halka açık alanlarda gerçekleştirdi.

Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen açık alanlarda çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Bazı çocuklar ise kurban kesimi sırasında büyüklerine yardım etti.