"Kurbanını kendi kesen yüzde 10 zarar ediyor"

Adana Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, vatandaşların kurbanlıklarını keserken mutlaka işin uzmanı kişilere ya da belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bulunan kasaplara kestirmeleri gerektiğini söyledi. Köse kurbanının kendi kesenlerin etin yaklaşık yüzde 10'un israf ettiğini aktardı.

Adana'da bu sene kurban olmaya uygun 11 bin 239 büyükbaş ve 109 bin 74 küçükbaş hayvan olduğunu belirten Köse, kurbanlık hayvan sıkıntısının yaşanmayacağı söyledi. Kurbanlık aldıktan sonra özellikle kesiminin hassas bir konu olduğunu söyleyen Köse şöyle konuştu:



"Kurbanlıkların kesim işleri çok önemlidir. Her bayramda yurttaşlarımız kesimi kendisi yapmaya çalıştığı için hem yaralanmalar yaşıyor hem de kurbanlık etinin bir kısmını israf etmiş oluyor. Kesim mutlaka ehil kişilerce ve belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde yapılmalıdır. Ayrıca ehil olmayanların kesim yapması sonucu yaklaşık yüzde 10 civarında etin israf olduğu ve derilerinde kesilmesi nedeniyle ekonomik değerini yitirdiği gözlenmektedir. Hem kendi sağlığımız hem de kurban etimizden gerektiği verimi almak için kesimlerimizi bilinçsiz bir şekilde yapmamalıyız."