-''Kurbanı keserken derisine zarar vermeyin'' TRABZON (A.A) - 03.11.2011 - Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Matraş, Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriye dışa bağımlılığı azaltmak için her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu, bu nedenle kurbanı keserken derisine zarar verilmemesi gerektiğini belirtti. Matraş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl deri sanayisinin 6,5 milyon adet büyükbaş ve 30 milyon adet küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ''Yıllık kesim miktarları her sene azalmaktadır. Bu nedenle ana hammaddemizde daha fazla dışarıya bağımlı hale gelmekteyiz'' dedi. Bilinçsiz kesimlerin yarattığı ekonomik tahribatın yanı sıra bir de ithal hayvanların kurban edilmesi ile elde edilecek ham derilerin kalite sorunu ile karşı karşıya kalınacağını ifade eden Matraş, ''Bu nedenle her bir adet sağlıklı yüzülmüş ham deriye çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. Kurban Bayramının yaklaştığı şu günlerde deri sanayimizin hammaddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan kurban derilerinden azami randıman alınması, kayıpların önlenmesi amacıyla kamuoyu oluşturulması gereğine inanıyoruz. Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'' diye konuştu. Matraş, bu yönde yapılacak çalışma ve alınacak önlemler ile milli servetin israf edilmesinin önlenebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''İstatistiklere göre her sene Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon adet küçükbaş ve 600 bin adet büyükbaş hayvan kesilmektedir ancak kurbanların deri ve bağırsaklarının çoğu bilgisizlik nedeniyle israf edilmekte ve hiçbir işe yaramamaktadır. Kurban derilerinin en önemli ve yaygın kullanma alanı deri işletmeleri, yani tabakhanelerdir. Kurban bayramında kesilen ham derileri işleyen deri işletmeleri elde ettikleri derileri bizzat ihraç ettiği gibi ayakkabı, çanta ve konfeksiyon üretimi yapan yerli üreticilere de satmaktadır. Yerli ayakkabı, çanta ve konfeksiyon üreticileri de ürettikleri ürünlerin büyük bölümünü yurt dışına ihraç etmekte veya yurt içinde turistlere satmakta ve önemli bir döviz girdisi sağlanmaktadır.'' -''Deri işletmelerinin en temel hammaddesi ham deridir''- Türkiye'deki deri işletmelerinin deri üretiminde ihtiyaç duydukları ham derinin büyük bölümünü ithal etmek zorunda olduğuna dikkati çeken Matraş, ''Çünkü yerli kaynaklar kesimlerin azlığı nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir. Bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler son derece önem arz etmektedir, zira deri işletmelerinin en temel hammaddesi ham deridir'' dedi. Matraş, bugün bir adet tuzlanmış yaş koyun derisinin ortalama 13–14 liradan, sığır cinsi hayvan derilerinin kilosunun ise ortalama 3 ile 3,10 liradan satıldığını belirterek, ''Kurban derilerini bu fiyatlar üzerinden değerlendirdiğimizde çok önemli bir milli servetin ortaya çıktığı görülüyor. Önemli bir miktarda döviz getirisi bulunan ve geniş bir iş sahası sağlayan kurban derisi ve bağırsaklar gerektiği şekilde muhafaza edilmediği için tam anlamıyla değerlendirilememektedir'' diye konuştu. Yapılan tespitlere göre koyun sürülerini ayırmak amacıyla sürülen boyalar, kesim ve yüzüm işlemleri sırasında meydana gelen bıçak hataları, zamanında ve gerektiği gibi tuzlanma yapılmadığı için bakteri oluşması derilerinin israf edilmesinde en önemli nedenler olduğunu anlatan Matraş, şunları söyledi: ''Kurban derilerinin en az yüzde 20'si bu nedenlerle maalesef kullanılamamaktadır. Dolayısıyla cari değerler üzerinden her yıl yaklaşık olarak 13 milyon 635 bin lira değerinde israf ortaya çıkmaktadır. Buna yüzde 50'den fazlası çöplüklere atılan veya toprağa gömülen bağırsakları da ilave edersek, her yıl önemli miktarda milli servet israf edilmektedir.'' -''Deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalanmamalı''- Matraş, deriyi tulum halinde kesiksiz olarak çıkarmanın bu yöntemlerden biri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Koyun derileri için 2 kilogram, sığır cinsi deriler için 6 kilogram kaba tuzu deriye iyice yaymak, bağırsakları temizleyip, tuzlayarak plastik bir torbaya koymak, deri ve bağırsakları hayır kurumlarına teslim edilene kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza etmek gerekir. Deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalamamak gerekir. Ham deri tuzlandıktan sonra naylon poşete koyulmamalı ve açık havada muhafaza edilmeli.''