Kurbanda ‘kapak attı’ hilesine dikkat!

Kurban Bayramı’na az bir süre kala bazı hayvan satıcılarının genç yaştaki büyükbaş hayvanlarını, öndeki iki dişini sökerek ‘kapak attı’ (halk arasında ergenleşen hayvanın ön iki dişi dökülünce kurbana uygun hale gelmesi) gibi gösterip kurbanlık olarak satmaya çalıştığı öğrenildi.



Kocaeli Müftü Vekili Bayram Erdoğan, kurbanın kesilebilmesi için koyun ve keçinin 1, sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşını tamamlamış olması gerektiğini söyledi.



Dişlerini söküyorlar



Kurban hazırlığına başlayanların dikkat etmesini öneren Erdoğan, bazı hayvan satıcılarının kurbanlık almayı planlayan vatandaşları yanıltmak amacıyla büyük baş hayvanlarının öndeki iki dişini söküp ‘kapak attı’ gibi göstererek satmaya çalıştığını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hayvanın kurban olabilecek yaşı doldurması gerekir. Her kurbanlık hayvan alıcısı hayvanların yaşını bilemez. Bazı satıcılar hayvanın dişlerinin döküldüğünü, kapak attığını gösterebilmek için hayvanın ön dişlerini sökerek satmaya çalışıyor. Kurbanlık alacaklar mümkün olduğu kadar tanıdığı ve güvendiği kişileri arayıp bulursa yanılmamış olur. Hayvan satıcılarını kurban satışı konusunda daha dürüst davranmaya davet ediyorum.”

