-KURBAN BAYRAMINDA TRAFİĞE 122 KURBAN ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen 2 bin 509 trafik kazasında 122 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 223 kişi de yaralandı. Karayolu Trafiği Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetlerinden Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki binasında toplandı. Emniyet müdürlerinin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların uzmanlarının katıldığı toplantıda, polis ve jandarma bölgesinde 2009-2010 yıllarının 10 aylık faaliyetleriyle Kurban Bayramı tatili süresince trafik önlemleri ve kazalar değerlendirildi. Konuya ilişkin sunumda, 2009 ve 2010 yılının Ekim ayı kaza oranları karşılaştırıldığında bu yıl yüzde 17,9 oranında azalma görüldüğü belirtildi. Kurban Bayramı tatilinde özellikle ilk ve son günlerde yoğun trafik yaşanacağı göz önüne alınarak tedbir alındığı ifade edilerek, bu dönemde karayollarında 30 kilometrede bir ekip görevlendirildiği hatırlatıldı. Tatil süresince yaklaşık 3 bin ekibin görev yapmasına rağmen üzücü kazalar yaşandığı belirtilerek, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleşen 2 bin 509 trafik kazasında 122 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 223 kişinin de yaralandığı bildirildi.