-KURBAN YOLSUZLUĞUNDA 1 TAHLİYE ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - ''Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili davanın tutuklu 3 sanığından 1'i tahliye edildi. ''Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' iddiaları üzerine, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih Güloğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında ''vakıf veya dernek tüzel kişiliğini araç olarak kullanıp dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık'', ''ihaleye fesat karıştırma'', ''özel belgede sahtecilik'', ''sahte özel belge kullanma'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme'', ''edimin ifasına fesat karıştırma'', ''resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak ve azmettirme'', ''rüşvet'', ''suç delillerini gizleme ve değiştirme'' gibi bir dizi suçtan açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut Ay, Mustafa Ay ve Gürsel Ünal ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye sunulduğunu kaydetti. Sanık avukatları, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Sanıklardan emekli albay Cengiz Baştuhan, 2009'da Mehmetçik Vakfında çalışmaya başladığını belirterek, dava konusu kurban kesimleri sırasında Ankara'daki kesim bölgesinde heyet başkanı olarak 2 vakıf görevlisiyle Akhanlar Et Kombinasında bulunduğunu söyledi. Gerek kesim anında gerekse vekalet verilen din görevlisinin yanında hazır bulunduklarını kaydeden Baştuhan, kendisiyle birlikte vakıf adına çalışan kişilerin görevlerini yaptığını, herhangi bir usulsüzlük olmadığını ileri sürdü. Herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı noter belgesi de düzenlenmediğini ileri süren Baştuhan suçsuz olduğunu belirtti. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Akhanlar Et Kombinasının ortaklarından Murat Bilginli, bayram sırasında, Yavuz Gıda ve May-Et firmalarının kesimlerinin kombinalarında yapıldığını, bu kesimler sırasında da herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını söyledi. Ne kadar hayvanın kesildiğine ilişkin olarak veteriner ile noterin kayıt tuttuğunu belirten Bilginli, kendisinin bu kayıtlarla ilgisi olmadığını ifade etti. Tanık olarak dinlenilen din görevlisi Cemil Onan ise bayram sırasında Kazan'daki Aygüler Dericilik firmasına ait et kombinasında LÖSEV'in yaptırdığı kurban kesimlerinin dini vecibelere uygun yapılması hususunda görev aldığını belirtti. Hayvanların sayısının tespiti konusunda bir görevi olmadığını ifade eden Onan, görev yaptığı sırada herhangi bir usulsüzlüğe şahit olmadığını kaydetti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar ve avukatları ise tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Gürsel Ünal'ın tahliyesine, Mahmut Ay ve Mustafa Ay'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.