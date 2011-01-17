-KURBAN YOLSUZLUĞU DAVASINDA REKOR CEZA İSTEMİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - ''Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' iddialarına ilişkin haklarında dava açılan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih Güloğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak. Güloğlu'nun 1 milyon 94 bin 338, Ezer'in 364 bin 70 ve Cengiz'in ise 44 bin 590 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Dava, terör ve organize suçlara ilişkin davalara bakmakla görevli Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Mahkeme, yarından itibaren 3 gün boyunca aralıksız yargılama yapacak. Davanın iddianamesinde, ''vakıf veya dernek tüzel kişiliğini araç olarak kullanıp, dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık'' suçundan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Güloğlu'nun 156 bin 334 defa, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Cengiz'in 6 bin 370 defa, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer'in ise 52 bin 10 defa ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor. TCK'nın 158/1. maddesinin (a) ve (d) bentlerinde düzenlenen bu suç için 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Buna göre, Güloğlu'nun 1 milyon 94 bin 338, Ezer'in 364 bin 70 ve Cengiz'in ise 44 bin 590 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Güloğlu'nun ayrıca, ''ihaleye fesat karıştırmak'', Cengiz'in ise ''özel belgede sahtecilik ve sahte özel belge kullanmak'' suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede, 1 numaralı şüpheli olarak yer verilen Mahmut Ay'ın ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'', ''ihaleye fesat karıştırmak'', ''edimin ifasına fesat karıştırmak'', ''resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak'' ve ''resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme'' suçlarından cezalandırılması isteniyor. Şüpheliler Faik Yavuz, Özkan Yavuz, Mustafa Ay, Mehmet Sofuoğlu, Ahmet Ay, Halit Ay, Cengiz Sivri, Bahri Bulut, Aydın Biçer, Ahmet Yalınkılıç, Sezgin Aytek, Murat Sürgü, Abdulkadir Er, Zülfü Kaplan, Süleyman Yavuz, Gürsel Ünal, Cihat Selçuk Güngör, Savaş Sağlam, Alaattin Torun, Hasan Ay, Cengiz Baştuhan, Murat Ünver, Akif Emre Yalçınkaya, Ali Aygüler, Vahdettin Yılmaz, Mustafa Sevilmiş, Arif Uzun, Sinan Sade, Mahmut Hasanoğlu, Hülya Ünver, İzzet Tağluk, Eren Aytaç, Osman Yıldırım, Süleyman Güngürür, Ramazan Aytun, Ramazan Kinay, Süleyman Dağlı, Erdal Kaplan, Ali Tarık Akça, Nurşen Mercan'ın, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'', ''ihaleye fesat karıştırmak'', ''edimin ifasına fesat karıştırmak'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''rüşvet'', ''vakıf veya dernek tüzel kişiliğini araç olarak kullanıp, dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık'', ''örgüt içinde hiyerarşik ''yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''suç delillerini gizleme ve değiştirme'' ve ''özel belgede sahtecilik'' gibi iddialardan cezalandırılmaları talebinde bulunuluyor.