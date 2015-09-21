'Kurban yakalama timi' antremanda!

Erzincan'da, Kurban Bayramı döneminde kaçan kurbanlık hayvanlara müdahale etmek için belediye bünyesinde oluşturulan "kurban yakalama timi" antrenmanlara başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Kurban Bayramı süresince her yıl tartışılan görüntülerin yaşanmaması için 81 ilde denetim ekipleri görevlendirdi. Ekipler, bayram boyunca belirlenen alanların dışında kurban kesenlere göz açtırmayacak.

‘Kurban yakalama timi’, araçların giremeyeceği bölgeler de düşünülerek, bu yıl atlı ve dört çeker "ATV" araçlı ikişer ekiple takviye edildi.

Tim, Kurban Bayramı öncesi hem kaçan kurbanlık hayvanlara doğru ve etkili müdahale tekniklerini öğrenmek hem de zorlu göreve hazırlanmak için sürekli antrenman yapıyor.

Antrenmanlarda kaçan kurbanlara kement ve uyuşturucu silahla müdahale uygulamalı olarak öğretiliyor, ekip şınav çekerek ve koşarak fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya çalışıyor.

Sokakta kurban kesen yanar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince her yıl tartışılan görüntülerin yaşanmaması için 81 ilde denetim ekipleri görevlendirdi. Ekipler, bayram boyunca belirlenen alanların dışında kurban kesenlere göz açtırmayacak. Bu çerçevede denetim ekipleri Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Kapı önlerinde, apartmanlarda, caddelerde ve parklarda kesim yapanlar, çevreyi kirletenler Alo 181 ihbar hattına şikâyet edilebilecek. Ekipler Çevre Kanunu’na aykırı hareket eden kişilere can yakıcı cezalar verecek. Bakanlık, Çevre Kanunu uyarınca park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi yerlerde kesim yapanlara 186 lira, atıklarını toprağa verenlere bin 157 lira ve yasaklara uymayan kurban kesim yerlerine de 46 bin 501 lira ceza uygulayacak.

Kesim yerlkerine beton taban

Kesim yerlerinin altının betondan ve sızdırmaz özellikle olması gerekecek. Kapı önlerinde kurban keserek çevreyi kirleten ve olumsuz görüntüler oluşturan kişiler Alo 181 numaralı telefon hattına ihbar edilebilecek. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirler alacak