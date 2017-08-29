Kurban pazarlarında piyasaya sürecekti

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN pazarlarında kullanılarak piyasaya sahte para süreceği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar\'da piyasaya sahte para sürmek istediği öğrenilen İ.A\'yı takibe aldı. Jandarmanın operasyonunda, kafe işlettiği belirlenen İ.A. yakalandı. Kafede yapılan aramada, imalathane bölümündeki dolapların arkasına gizlenmiş sahte 480 adet 200 lira, bin 540 adet 100 lira ve 940 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.



Şüphelinin parayı kurban pazarlarında kullanarak piyasaya süreceği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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