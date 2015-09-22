Kurban pazarlarında girişe yakın çadırların kirası 7 bin lira

Bu yıl kurbanlık hayvanlarını satmak için İstanbul’a gelenler, kurban pazarlarında yüksek kiralarla karşılaştı. Çadır kiralarının geçtiğimiz yıla göre; yüzde 25-40 oranında zamlandığı iddia ediliyor. Özellikle kurban pazarlarının ana giriş kapılarına ve insanların yoğun olarak geçtiği hatlar üzerindeki çadırlar, bazı belediyeler tarafından 7 bin 100 liradan tüccara kiraya verildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre; hayvan tüccarları ön tarafta ve giriş kapılarına yakın olmanın avantajlı olduğunu belirterek, “Buralar satışları arttırıyor. Ancak geçen yıl 6 bin lira ödediğimiz yere, bu yıl 7 bin 100 lira ödedik. Bulunduğumuz kurban pazarında 500’den fazla çadır var. Yüksek fiyatlar insanlarımızı zorluyor” ifadelerini kullandı. Hayvanlarını satmaya gelen tüccarlar yüksek kiralardan ve kilosunu 15 liraya sattıkları etin fiyatından şikayetçi.

Ağrı’da 130 büyükbaş hayvan getirdiğini söyleyen Vedat Ceylan, satışların istedikleri gibi gitmediğini, 130 hayvanın 80’ini satabildiklerini ifade etti. Ceylan, “İki çadır kiraladık. Sadece kira için 14 bin 200 lira ödedik. Hayvanların altına konulması için aldığımız tahtaların fiyatı da 8 bin lirayı geçti. Geçen yıla göre aynı fiyatlardan kurbanlıkları satıyoruz. Ama çadır kirasına yüzde 30 zam geldi. 240 kiloluk dana 6 bin liradan satılıyor pazarda. Memlekette de aynı fiyatlardan satabilirdim. Masrafımız da fazla. Kurbanlık hayvan getirmeye korkar olduk” dedi.

'Köyde kesilecek hayvan kalmıyor'

Bu yılki satışlardan memnun olduğunu ifade eden bir başka tüccar Bayram Yılmaz ise, kurban pazarına fazla hayvan getirmediği için işlerinin daha iyi gittiğini belirtti. Kiraların yüksek olmasının kendilerini çok zorladığını belirten Yılmaz, “Giriş kapısına uzak bir yer kiraladım. Geçen yıla göre belediyenin sunduğu hizmet daha iyi ama bu sefer de fiyatlar çok yüksek oldu” dedi. Yaptığı satışlar hakkında da bilgi veren Yılmaz, “İnsanlar kurban bayramlarında daha fazla para kazanmak için pazarlara daha fazla kurbanlık getiriyor. Ama işleri iyi gitmiyor. Ben 30 hayvan getirdim ve sadece 4 tanesi kaldı. Onları satmaya bekliyorum. Köyde ne var ne yoksa büyükşehire getirip satmaya çalışıyorlar. Bu sefer de köylerde kesilecek hayvan kalmıyor. Sonuç olarak et fiyatları yükseliyor. Hayvan, kurban pazarlarında çok olduğu için fiyatlar da düşüyor. Kurban pazarında 8 bin 500 liradan satılan hayvan köylerde 10 bin liraya alıcı buluyor” diye konuştu.

Kurban pazarlarında tüccarlar en çok çadır kirası ve düşük fiyattan şikâyetçi olurken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik de azalmaya başladı.

Büyükbaş hayvanların büyük bölümü satılırken, küçükbaş hayvan satışları daha yavaş devam ediyor. Büyükbaş hayvanların kilosu 14-18 lira arasında değişirken, küçükbaş hayvanların kilosu 15-18 lira arasında satılıyor. Hayvan tüccarları söz konusu fiyatlardan dolayı para kazanamadıklarını ifade ediyor. Geçen yıllara göre bayrama iki gün kala pazarların daha sakin olduğu göze çarpıyor. Birçok çadırda ‘bitti’ tabelaları asılmış durumda.

Kurban pazarına Sivas’tan 150 küçükbaş hayvan getirdiğini söyleyen Tuncay Adak ise, “Kilosunu ortalama 15 liradan satıyoruz. Fiyatlar düşük. Çadır kiraları yüzde 30 zamlandı. Biz ise yüzde 10 zam yapabildik” dedi.

Hayvana şiddet uygulayana 499 lira ceza

Orman ve Su İşleri Bakanlığı hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz veya aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere tespiti halinde 499 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Kurban Bayramı süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge ve İl Şube Müdürlükleri tarafından gerekli önlemlerin alınacağını ifade eden Bakanlık, hayvanları uygunsuz şekillerde yakalayanlara, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yapanlara, hayvanlara gereksiz yere acı çektirenlere 2 bin 511 TL ceza kesileceğini bildirdi.