Kurban pazarları boşaldı, temizlik başladı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Kurban Bayramı\'nın son gününde kurban pazarları boşalırken, belediye ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı. Konak\'taki kurban pazarında kalan son çadırın sahibi Zeki Ağırman, elinde kalan 150 hayvanı Et ve Süt Kurumu\'na satabileceğini söyledi.

Konak\'ta bulunan Yeşildere Kurban Pazarı\'nda çadırların sökümü tamamen biterken belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Pazarın hemen girişinde kalan son satıcı Zeki Ağırman ise öğleden sonra memleketine döneceğini söyledi. Bayramın ilk iki gününde satışın iyi olduğunu belirten Ağırman, son iki gününde ise satışın neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Van\'dan 350 küçükbaş hayvan getiren Ağırman, \"Bizim bu yıl iki çadırımız vardı. Birisi Karşıyaka Örnekköy kurban pazarındaydı, biri de Konak Yeşildere kurban pazarındaydı. Bizim getirdiğimiz hayvanlar burada fazla tutulmuyor. Geçtiğimiz yıllarda satışlarımız iyiydi. Ancak bu yıl pek memnun kalmadık. 150 hayvanımız elimizde kaldı\" dedi. Ege Bölgesi\'nde doğudan gelen hayvanların pek tutulmadığını söyleyen Ağırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Burada genellikle Uşak, Denizli, Afyon gibi yerlerden gelen kurbanlıklar satılıyor. Geçtiğimiz yıllarda da önce onlar biter sonra biz kurbanlıklarımızı bitirirdik. Bu yıl büyükbaş hayvan satışı daha çoktu. Küçükbaş hayvana rağbet yoktu. Yine yörenin hayvanları kamyon kamyon satıldı ama doğu illerinden getirdiğimiz hayvanlar çok satılmadı. Bizim hayvanlarımız biraz zayıftır ve kuyrukludur. Onun için tercih edilmediğini düşünüyorum. Biz hayvanlarımızı 750 ile bin lira arasında sattık. Kilosu ortalama 40 liraya satılmış oldu. Öğleden sonra biz de tamamen toplanacağız. Eğer alıyorsa elimde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu\'na verebilirim. Almıyorlarsa geri götüreceğim.\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı öncesinde Adıyaman\'da yaptığı bir açıklamada, Biz, Et ve Süt Kurumu olarak da satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden Et ve Süt Kurumuna kurbanlık alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İnşallah iyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum\" diye konuşmuştu.



