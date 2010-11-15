-KURBAN PAZARINI KANA BULADILAR GİRESUN (A.A) - 15.11.2010 - Giresun'un Bulancak ilçesinde kurulan hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Acısu mevkisinde Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında, Tuğba G. (32) ile Ömer Karataş (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavga dönüşmesi üzerine Tuğba G, ruhsatsız tabanca ile Karataş'a 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Karataş, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sırasında seken bir kurşun da çevrede bulunan Mehmet Mutlu'ya (19) isabet etti. Yaralanan Mutlu, Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Tuğba G, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.