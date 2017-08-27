Kurban pazarında satıcı da alıcı da memnuniyetsiz

Timur TARLIĞ - Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - KURBAN Bayramı\'na sayılı günler kala İzmir\'de kurulan hayvan pazarına büyük ve küçükbaş hayvan getiren üreticiler satıştan memnun değil. Satıcıların çoğu bayrama sayılı günler kalmasına rağmen getirdiği hayvanların yarısını bile satamadığını belirtirken müşteriler de fiyatları da yüksek buldu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarları hala sessiz. Pazarlarda küçükbaş hayvanlar 800 liradan başlıyor, bin 600 liraya kadar çıkıyor. Büyükbaşta ise 8 binden başlayan fiyatlar astronomik noktalara ulaşabiliyor. İzmir’de Yeşildere’de kurulan pazarda üretici piyasanın durumundan şikayetçi. Doğu illerinden getirdikleri hayvanların yerinde daha iyi fiyatlara satıldığını öne süren üretici, müşterilerin de fiyatları pahalı bulduğunu söyledi. Muş Malazgirt’ten getirdiği 26 büyükbaş hayvanın neredeyse hepsini sattığını belirten 37 yaşındaki Cemal Deniz, “Bu yıl masrafımız da biraz daha ağır. Geçen seneye göre biraz tatsız geçti. Elimde 5 hayvan kaldı. 800 kiloluk tosunu 12 bin liraya verdim\" diye konuştu.

\'GERİ GÖTÜRÜRSEM HAYVAN BAŞINA BİN LİRA ZARARIM VAR\'

Ağrı’dan 180 büyükbaş hayvan getiren Çetin Alptekin ise “Malımın yarısından fazlasını sattım. Masrafımız çok fazla pazardaki çadıra 4 bin lira kira verdik. 3 bin lira çoban, 5 bin lira nakliye için ödeme yaptım. Hayvanlar da burada 6 bin liralık yem yedi. Şuan elimde 80 hayvanım var. Eğer satamaz geriye götürürsem hayvan başına bin lira zararım olacak. Bu yıl satış biraz durgun\" diye konuştu.

\'ALICI BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNÜ BEKLİYOR\'

Uşak Eşme’den 100 küçükbaş hayvan getiren Süleyman Başar ise, “Bu yıl fiyatların biraz yükselmesi satışları etkiledi. Mezbahalarda kesimde et neredeyse yüzde 50 zamlandı. Böyle olunca kurbanlık fiyatı da artıyor. Biz \'Eşme kıvırcığı\' diye adlandırılan koyunu satıyoruz. Geçen yıl ortalama bin 200 liraya sattığımız hayvan bu yıl bin 600- bin 800 lira civarında satılıyor. İnsanlar da fiyat belki düşer diye arife ya da bayramın birinci gününü bekliyor. Bu nedenle şuan pazarda neredeyse hiç müşteri yok. Benim sabit müşterim var. Benim satışım iyi durumda ancak komşularımız arasında hayvanının yarısından azını satabilenler var\" dedi.



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