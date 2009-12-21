Kurban operasyonu

T24 - Deniz Feneri, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV ile kurban bayramında150 bin büyük ve küçükbaş hayvan kesimi için sözleşme imzalayan MAY-ET firmasının kurbanları kesmediği tespit edildi.



Bu dernek ve vakıflarda çalışanların da yolsuzluğa göz yumduğu iddia edildi, 8 şehirde 56 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurban alımlarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Deniz Feneri, Mehmetçik Vakfı ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) hakkında soruşturma açtı.



Deniz Feneri, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV, Diyarbakır’daki MAY-ET firmasına ihale yoluyla kurban bayramında kesilmek üzere 150 bin büyük ve küçükbaş hayvan siparişi verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı yaklaşık altı ay önce şirketin kurbanları kesmeyerek maddi menfaat sağlayacağı yönünde bilgilere ulaştı. Polis, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz’ün talimatıyla firmayı yakın takibe aldı. Soruşturma kapsamında değişik illere ekip gönderen polis, bayramda ihale sözleşmesindeki gibi kurbanların kesilmediğini; ancak üç derneğe de kesilmiş gibi gösterilip makbuz düzenlendiğini tespit etti.



Bu dernek ve vakıflarda görev yapan bazı yöneticilerin ise firmanın yaptığı yolsuzluğa göz yumduğu iddia edildi. Savcı Tamöz’ün talimatıyla Ankara, İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Adana, Antalya, Isparta ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ile LÖSEV’in bazı çalışanlarının olduğu öğrenildi.





Soruşturma genişletilecek



Dernek ile iki vakfın bazı yöneticilerin firmanın yaptığı yolsuzluğa göz yumduğu iddia edildi. Her üç kuruluşun da kurban kesimleri sırasında personel görevlendirmeleri gerekirken, ihale şartnamesine uymayarak kesim işini tamamen şirkete bıraktıkları, bu nedenle haklarında ayrıca soruşturma başlatılacağı öne sürüldü. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve yeni gözaltıların olacağı bildirildi.



Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Genel Başkan’ın bilgisine başvurulmak üzere emniyette bulunduğu belirtilerek, “Yurt içinde en büyük kesimi yaptığımız Diyarbakır MAY-ET firmasından kesilen kurbanların etlerinin yüzde 65’ine tekabül eden kısmı bayramın birinci gününden itibaren teslim alınmıştır” denildi. Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “İhaleleri kazanan 12 firmadan ikisi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Vakıf Genel Müdürü ve görevli ilgili personel bilgilerine başvurulmak üzere emniyette bulunmaktadır.” LÖSEV’in açıklamasında ise “Vakfımızın adının da karıştırıldığı olaylarla ilgili doğrudan bağımız yoktur. Lösemili çocuklarımızın ve hayırsever bağışçılarımızın tek kuruşu dahi ziyan ettirilmeyecektir” denildi.





MAY-ET daha önce de soruşturma geçirmişti



MAY-ET firması daha önce ihale yoluyla çok cüzzi bir miktara satın aldığı devletin et ve tavuk kombinasının tamamını, sözleşme hükümlerine aykırı olarak başka bir firmaya satmış, bu durum savcılığa ihbar edilmişti. Savcılık, olaya göz yuman Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ile idarenin sorumlu kişileri hakkında dava açmak için Maliye Bakanlığı’ndan izin istemiş ancak izin verilmemişti. İtiraz üzerine Danıştay 1’inci Dairesi dosyayı incelemiş ve soruşturma izni vermişti. Tesisi başkalarına satan MAY-ET firması bu yüzden ? sözleşme hükümleri uyarınca ? ceza yiyecekken firmanın önü, Özelleştirme İdaresi tarafından, ceza şartının başlamasına sadece 20 gün kala açılmıştı. Dosya apar topar Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu’na onay için gönderilmiş ve ceza şartına sadece sekiz gün kala onaylanmıştı. Firmanın bir kalemde yüz binlerce dolar ceza ödemesi önlenmişti. MAY-ET firması böylece, tesisi başka bir firmaya satmıştı.