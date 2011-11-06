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Kurban kesim yerinde kaza: 1 ölü ÇORUM (A.A)

06 Kasım 2011 13:37

-Kurban kesim yerinde kaza: 1 ölü ÇORUM (A.A) - 06.11.2011 - Çorum'da bir kurban kesim yerindeki raylı sistem çöktü, raydaki aparta takılı hayvanların altında kalan kasap, hayatını kaybetti. Özel bir kurum tarafından Çepni Mahallesi'ndeki Hıdırlık mevkisine raylı sistemle hayvan kesim yeri oluşturuldu. Hayvan kesmek için, yaklaşık 5 metre yükseklikteki raylı sisteme çıkan kasap Murat Yıldız ((31), sistemin çökmesi üzerine kesilmiş hayvanlarla birlikte yere düştü. Hayvanların altında kalan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

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