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"Kurban ibadet değil gelenek"

Leman Sam: "IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" sözlerinden beraat etti

18 Ağustos 2017 19:16

Leman Sam, geçen yıl Kurban Bayramı’nda, sosyal medya üzerinden, “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır. IŞİD beni şaşırtmıyor” şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu paylaşımı sebebiyle Leman Sam hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sam, geçtiğimiz temmuz ayının ilk yarısında hakkında açılan bu davadan beraat etti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, sanatçı Leman Sam ile ilgili davada kurbanın ibadet değil, bir gelenek olduğuna hükmettiği ortaya çıktı.

Birgün'ün haberine göre şikayetçi avukat Turgay Balaban mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Mahkeme, karar metninde kurbanın ibadet değil, bir gelenek olduğunu vurguladı. Kurbanın tarihin ilk dönemlerinden bu yana çeşitli toplumlar tarafından kullanıldığını hatırlatan mahkeme, kurban hakkında ‘dini yaşam tarzları içerisinde yer edinmiş gelenektir’ nitelemesini yaptı.

"Mahkeme ibadet olarak görmüyor"

Karar metninde şu ifade yer aldı: “Dolayısıyla kurban geleneğinin bir dini değer olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Emine Leman Şenkan hakkındaki suçlama oluşmadığı için beraatine karar verilmiştir.”

Şikayetçi Avukat Turgay Balaban, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Avukat Balaban, “Leman Sam’a beraat kararı veren mahkeme kurban ibadetini, ibadet olarak görmemiş.

Kararında, ‘İlkçağlardan beri var olan bir şeydir, dini değer değildir’ ifadesini kullanmış. En ilginci hakimin, ‘kurban dini bir değer değildir.’ gerekçesi. Bu hakim içinde yaşadığı toplumun sanırım farkında değil” diye konuştu.

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