Kurban fiyatlarında büyük artış yaşanıyor

T24- Et fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle bir türlü belirlenemeyen yardım kuruluşlarının vekaletle kurbanlık bedelleri bu yıl 380 ile 450 lira arasında değişiyor. Yurt dışında vekaletle kesilecek kurban bedelleri ise 200-220 lira arasında olacak.



Türk kızılayı 410 lira



Vekaletle kurban kesiminde yaşanan sıkıntı sona erdi. Özel sektörden kurbanlık bulamayan hayır kurumları, Et ve Balık Kurumu ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma sonucunda, vekaletle kurbanlık fiyatları rekor düzeyde arttı. Dernek ve vakıflar da vekaletle kurban kesimi kampanyalarını gecikmeli olarak başlattı.



Star'ın haberine göre, vekaletle kurban kesimi kampanyasını başlatan kurumların başında Diyanet Derneği geliyor. Diyanet, bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini 450 lira olarak belirledi.



Vekalet ve adak kurban bağışlarını kabul eden Türk Kızılayı’nın ise kampanyasını 15 Ekim’de başlatacağı öğrenildi. Halen 400 liraya adak kurban kesimi yapan kurumun vekaletle kurban bedelini ise 410 lira olarak belirlediği bildirildi.



Yurtdışında daha ucuz



Deniz Feneri ise bu yıl yurt içinde 380 liradan, yurt dışında ise 220 liradan kurban kesecek. Diğer vakıf ve derneklerin de yurt içi kurban bedellerinin 400-450 lira arasında olduğu, yurt dışında kurban kestirmek isteyenlere ise 200-220 lira arasında fiyat seçeneği sunulduğu kaydedildi.



Geçen yıl 280 liraydı



Dernek ve vakıfların açıkladıkları vekaletle kurban bedelleri, et fiyatlarındaki artışın kurban fiyatlarını olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. Bu yıl vekaletle kurban bedelini 450 lira olarak belirleyen Diyanet Vakfı geçen yıl vekalet bedelini 290 lira, 410 lira olarak belirleyen Türk Kızılayı ise 275 lira olarak açıklamıştı.



Yine Türk Hava Kurumu da vekaletle kurban bedelini geçtiğimiz yıl 280 lira olarak belirlemişti. Vekaletle kurban kesen Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV de geçtiğimiz yıl vekaletle kurbanı 280 liradan keserken, bu yıl ise henüz bir rakam belirlemediler.



THK'nın vekaleten kurban kesim bedli 420 lira



Türk Hava Kurumu (THK), vekaleten kurban kesim bedelini 420 lira olarak belirledi.



THK Genel Başkanlığından yapılanı açıklamada, 420 lira, 300 dolar veya 210 Euro olarak belirlenen kurban bedelini THK'ya ulaştıran vatandaşların vekalet kurbanlarının Et ve Balık Kurumu kombinalarında, din görevlisi nezaretinde, noter huzurunda kesileceği ve kesimin gerçekleştiğini belirten noter makbuzunun postayla adreslerine gönderileceği belirtildi.





Bayramın ikinci günü saat 13.00'e kadar para yatırılabilir



THK'nin bugüne kadar vekalet kurban etleriyle hazırlattığı 457 bin 438 adet kavurmayı, Türkiye çapında faaliyet gösteren 463 şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı ifade edilen açıklamaya göre, kurbanlarını THK güvencesinde kestirmek isteyenler, vekalet bedelini bankalar kanalıyla (Akbank Ankara Ticari, Finansbank Ankara, Garanti Bankası Ulus, İşbankası Balgat, Şekerbank Yenişehir, TEB Meşrutiyet Caddesi şubelerindeki 2008 nolu hesaplara, Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi 2008-5001 nolu hesaba masrafsız olarak), PTT şubelerinden 106363 nolu posta çeki hesabına, THK Genel Merkezi ve şubelerinden makbuz karşılığında 15 Kasım Pazartesi gününe kadar ya da ''www.thk.org.tr'' adresinden kredi kartıyla bayramın birinci günü (16 Kasım Salı) saat 13.00'e kadar yatırabilecek.



En az 5 bin lira



Kurban bayramına yaklaşık bir ay kala, geçen yıl 3 bin 500 liraya alınabilen 250 kilogram karkas et çıkaran bir kurbanlığa bu yıl, en az 5 bin lira fiyat isteniyor.



Besiciliğin Türkiye'deki merkezlerinden Konya'da, bayrama yaklaşık bir ay kala kurbanlık fiyatları şekillenmeye başladı.



Şuan kesim fiyatının 17-18 lira civarında olduğu Konya'da besiciler, geçen yıl 13-14 lira olan kurbanlık özellikleri taşıyan dana ve düveler için karkas kilogram fiyatını 20 lira olarak söylüyor.



Konya'da besicilik yapan Bekir Er, ''Kurbanlık özelliklere sahip 150 kilogram kemikli et çıkaran bir dana ya da düvenin 3 bin liradan, 350 kilogram et çıkaran bir dana ya da düvenin ise 7 milyar liradan satılmasını öngörüyoruz. Ortalama büyüklükteki bir kurbanın 5 bin lira seviyesinden satılacağını düşünüyoruz. Yani geçen yıl 3 bin 500 lira olan kurbanlık bu yıl en az 5 bin liradan satılacak'' dedi.



Konya'da et entegre tesisi bulunan Seyet Ltd. Şirketinin Genel Müdürü Osman Topaç ise kendilerinin kurbanlık hayvan satışı da yaptıklarını söyledi.



İthalat kararıyla birlikte fiyatlarda kısa zaman dilimleri içinde büyük dalgalanmalar yaşanabildiğini ifade eden Topaç, kurban fiyatlarının düşebileceğini ancak bu ihtimalin çok gerçekçi olmadığını belirtti.



Kurbanlıkların ucuzlama ihtimali düşük



Son dönemde yaşanan et kriziyle birlikte ülkedeki hayvan sayısının yüzde 50'den fazla azaldığını, bu azalmanın 4-5 milyon baş hayvana tekabül ettiğini vurgulayan Topaç, şunları kaydetti:



''Fiyatların bu seviyelerin altına düşmesi zor görünüyor. Çünkü Kurban Bayramın'a kadar ithal edilebilecek canlı hayvan sayısı 300-500 bini geçmez. Şuan karkas etin kesim fiyatı 17-18 lira ancak bu hayvanların yüzde 60'ı kurbanlık özellikleri taşımayanlar. Kurbanlık vasfına sahip hayvanların maliyeti daha yüksek olduğu gibi fiyatlarının da bugünkü kesim fiyatlarından daha yüksek olması son derece normal... Çünkü her yıl kurbanlık fiyatları, kesim fiyatlarından 2-3 lira fazla olur. Buna rağmen, ithalatın beklenenden fazla olması ve üreticinin 'fiyatlar düşecek' tedirginliyle hayvanlarını aynı anda kesime vermeye başlaması durumunda, kurbanlık fiyatları da düşebilir. Ancak belirttiğim gibi, bu ihtimal oldukça düşük.''



