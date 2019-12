-KURBAN FİYATLARINA ZAM UYARISI KAYSERİ (A.A) - 31.08.2010 - Kurban Bayramı öncesi koyun ithalatının yapılmaması durumunda, kurban fiyatlarının mevcut fiyatların çok üstüne çıkacağı uyarısı yapıldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve pastırma sucuk üreticisi Şaban Ünlü, et fiyatlarında Ramazan nedeniyle önemli bir değişiklik yaşanmadığını, piyasanın yapılacak ithalata göre belirlendiğini kaydetti. Canlı büyükbaş hayvan ithalatının piyasa için yeterli olmadığını belirten Şaban Ünlü, fiyatların her an değişebileceğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Canlı hayvan ithalatı, piyasadaki talebi karşılamaya yetmedi. Aşırı fiyat artışı bir an için durdu ama piyasa fiyatları halen çok yüksek. Karkas sığır etinin kilosu halen 15-15.50 lira arasında, karkas koyun eti ise 19-20 lira arasında satılıyor. Canlı hayvan ithali devam ederse et fiyatları düşer, etmezse yükselir. Çünkü piyasada yeteri kadar sığır ve koyun yok.'' -CANLI KOYUN DA İTHAL EDİLMELİ- Şaban Ünlü, Kurban Bayramı'na iki buçuk ay gibi kısa bir sürenin kaldığını ve koyun ithalinin de geciktirilmeden yapılmasının şart olduğunu belirterek, ''Kurban Bayramı'nda ortalama 2 milyon koyun kesiliyor. Koyun yetiştiriciliği terk edildiği için koyun sayısı da yetersiz. Kurban Bayramı öncesi koyun ithalatı yapılmazsa, fiyatlar şimdiki fiyatların çok üstüne çıkar. Gerek damızlık, gerekse kesimlik koyun ithalatı yapmalıdır. Halen besiciliğe devam edenler teşvik edilmeli, yemdeki KDV de kaldırılmalıdır'' diye konuştu. Şaban Ünlü, Mart ve Nisan ayında doğan kuzuların erken kesime gönderilmelerinin de yanlış olduğunu belirterek, ''Üretici para ettiği için kuzuları elden çıkarttı. Bu hem et kaybı, hem de ileride damızlık olacak koyunun gözden çıkartılması. Yıllardır bu yanlış devam ediyor. Kuzu kesimi özellikle de süt kuzusu kesimi önlenmeli'' dedi.