Kurban fiyatları açıklandı; tatil 9 gün olacak mı?

Kurban bayramına bir aydan biraz fazla zaman kalmışken bu yılın kurban fiyatları da belli oldu. Buna göre yurt içindeki bedel 850, yurt dışındaki bedel ise 625 lira olarak belirlendi. 21 Ağustos Salı ile 24 Ağustos Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın tatil olması için yasal düzenleme bekleniyor.

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7 bin, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise bin TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının yüksek bir olasılık olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

Kurban Bayramı’na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışıı yapmaaya başladığını vurgulayan Tunç, özellikle İstanbul’da Kurban Bayramı’na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Kurban Bayramı’nın birinci günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Bayramın dördüncü ve günü ise 24 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. 20 Ağustos Pazartesi arife günü normalde yarım günken tam gün tatil ilan edilip bayramın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusu henüz bir netlik kazanmadı. Dokuz günlük tatil için yasal düzenleme gerekiyor.