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Ekonomi

KURBAN FİYATLARI %40 ARTTI KONYA (A.A)

13 Ekim 2010 14:07

-KURBAN FİYATLARI %40 ARTTI KONYA (A.A) - 13.10.2010 - Kurban bayramına yaklaşık bir ay kala, geçen yıl 3 bin 500 liraya alınabilen 250 kilogram karkas et çıkaran bir kurbanlığa bu yıl, en az 5 bin lira fiyat isteniyor. Edinilen bilgiye göre, besiciliğin Türkiye'deki merkezlerinden Konya'da, bayrama yaklaşık bir ay kala kurbanlık fiyatları şekillenmeye başladı. Et fiyatlarındaki artışın konuşulduğu bir dönemde kurbanlıklarını erkenden satın almak isteyenler, kent merkezine yakın çiftliklere giderek fiyat araştırması yapmaya başladı. Şuan kesim fiyatının 17-18 lira civarında olduğu Konya'da besiciler, geçen yıl 13-14 lira olan kurbanlık özellikleri taşıyan dana ve düveler için karkas kilogram fiyatını 20 lira olarak söylüyor. Bugünkü fiyatlara göre kurbanlıkların, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi karkas kilogramının 20-21 lira civarından satılacağını düşündüklerini belirten Konya'da besicilik yapan Bekir Er, ''Kurbanlık özelliklere sahip 150 kilogram kemikli et çıkaran bir dana ya da düvenin 3 bin liradan, 350 kilogram et çıkaran bir dana ya da düvenin ise 7 milyar liradan satılmasını öngörüyoruz. Ortalama büyüklükteki bir kurbanın 5 bin lira seviyesinden satılacağını düşünüyoruz. Yani geçen yıl 3 bin 500 lira olan kurbanlık bu yıl en az 5 bin liradan satılacak'' dedi. Son dönemde yaşanan et kriziyle birlikte ülkedeki hayvan sayısının yüzde 50'den fazla azaldığı, bu azalmanın 4-5 milyon baş hayvana tekabül ettiği de belirtilerek, fiyatların bu seviyelerin altına düşmesinin zor göründüğü bildirildi. 

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