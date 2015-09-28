Kurban eti getiren komşusunu öldürdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 69 yaşındaki Ali Sezgin, kestiği ve dağıttığı kurbanın etini almayan komşusu 39 yaşındaki Sedat Kaynar ile tartıştı. İki kişi arasında kavgaya dönüşen olayda Kaynar, Ali Sezgin’i bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, Yenişehir İlçesi Ulucami Mahallesi Çırakzade Sokak’ta meydana gelen olayda, emekli olduktan sonra sanayi sitesindeki işyerini kapatan Ali Sezgin, kestiği kurbanın etini işsiz komşusu Sedat Kaynar’a götürdü. Kaynar’ın eti kabul etmemesi üzerine iki komşu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sedat Kaynar’ın sokak ortasında altı yerinden bıçakladığı Ali Sezgin ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Sezgin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SGK binası yanında cinayette kullandığı bıçağı atarak kaçan Sedat Kaynar, daha sonra Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor.