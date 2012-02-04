Kurban cinsel istismarı daha kaç kez anlatsın?

T24 - Cinsel istismara uğrayan kızın davasında bir kez daha ‘ruh sağlığının bozulduğu’na dair rapor isteyen Yargıtay’a yerel mahkeme sert tepki gösterdi. Mahkeme, yargı sürecinde beş kez yaşadıklarını anlatmak zorunda kalan kızın bu duruma düşürülmesinin hukuka uygun olmadığını bildirdi.



Mesut Hasan Benli'nin Radikal'deki haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 2008 yılında Diyarbakır’da yaşayan Gülbahar G., 11 yaşından itibaren babası İhsan G.’nin cinsel istismarına maruz kaldı. Olayın fark edilmesi üzerine anne Birgül G., kocasından şikâyetçi oldu. Birgül G., savcılıkta ise ifadesini değiştirerek, kızıyla birlikte iftira attıklarını söyledi. Ancak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan alınan rapor, cinsel istismar olayını doğruladı.



Baba İhsan G., Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu da mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor verdi. Mahkeme de baba İhsan G.’ye toplam 17 yıl hapis cezası verdi. Davanın temyiz incelemesini Yargıtay 5. Ceza Dairesi yaptı.

Hangi hekim aksini söyler



Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Gerekçe olarak Adli Tıp raporunu düzenleyen heyette çocuk psikiyatristi bulunmamasını gösterdi. Yerel mahkeme ise kararında direndi. Direnme kararında, mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu konusunda iki ayrı rapor bulunduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: “Babası tarafından defalarca cinsel saldırıya maruz kalan hangi çocuğun ruh sağlığı bozulmaz. Mağdurenin yaşadıklarından sonra hiçbir hekimin, mağdurenin ruh sağlığının bozulmadığına karar vereceği düşüncesinde değiliz.



Kanun koyucu, bırakalım beş kez dinlenilmesini, psikolojisi bozulmuş çocuğunu soruşturma veya kovuşturma aşamasında bir defa dinlenebileceğini öngörmüştür. Somut dosyada ise mağdure bugüne kadar beş kez dinlenilmiştir. Bir kez daha dinlenildiği takdirde altıncı kez dinlenmiş olacaktır. Aradan geçen üç yıl içerisinde yaşadığı olayları unutan veya unutmak üzere olan mağdurenin bir kez daha 6-7 kişinin yer aldığı heyetin önünde çıkartılarak dinlenmesi, olayları sıcağı sıcağına yeniden yaşanması anlamına gelecektir. Mağdurenin böyle bir ruh hali ile baş başa bırakılmaması gerekir.”



Bu kararı ise, Yargıtay Ceza Genel Kurulu bozdu. Mağdure yeniden Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilerek yaşadıklarını anlatacak ve rapor alacak.

Tecavüz sanığı başkomisere tahliye



Lise öğrencisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan başkomiser, “Rızasıyla ilişkiye girdik” dedi, tahliye edildi.



Çorum’un İskilip ilçesinde geçen haziran ayında ortaya çıkan olayda, liseli S.D. Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kendisini rahatsız eden kişiler olduğunu söyleyip yardım istedi. Başkomiser Metin M. de, telefon numarasını verip, “Seni rahatsız eden olursa beni bu numaradan arayabilirsin” dedi. Evli ve iki çocuk babası Metin M. daha sonra, S.D.’yi arayarak arkadaşlık kurdu ve evine çağırdı, daha sonra da cinsel ilişkiye girdi. S.D. şikayetçi olunca başkomiser tutuklandı. Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan başkomiser, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Metin M., “Tek suçum 17 yaşında bir kızla, onun rızasıyla evimde ilişkiye girmek oldu. Evime geldi. O günlerde yalnız yaşadığımı biliyordu. Kendi rızasıyla ilişkiye girdik. İlişki sonrası saçını taradı ve gitti. Aynı gün defalarca telefonla konuşup bana mesaj çekti. İnsan tecavüzcüsüne mesaj çeker mi?”



Telefon kayıtlarının incelenmesi kararı alan mahkeme, suç vasfının değişme olaslığı gerekçesiyle tahliye kararı verdi.



