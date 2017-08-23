Kurban bıçakları bileniyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, bıçakçılar yoğun mesai yapıyor.

Şehir merkezinde bulunan bıçak satıcıları, vatandaşların getirdikleri bıçakları keskin hale getirmeye çalışırken, gelen siparişlere de yetişmeye çalışıyor. Bıçak bileyicisi Savaş Yelmer her Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getirdiklerini belirten Yelmer, \"Vatandaşlar, yeni bıçak alacaksa Çin malı olup olmadığına baksınlar. Çin malı bıçaklar kalitesiz olduğu için bayramda sıkıntı verebilir. Kurban kesilirken bıçağın kaliteli olmasının yanı sıra keskin olmasına da dikkat edilmeli\" diye konuştu.

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